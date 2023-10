Badumbau in drei Tagen

Trotz einer Kinderlähmung mit 6 Jahren ist Waltraud Bogenreiter (81) aus Gaming mit Gehhilfen einigermaßen gut durchs Leben gekommen. 2003 fesselte sie jedoch eine Verletzung an den Rollstuhl.

Trotz aller Umstände meistere sie den Alltag in der kleinen Gemeindewohnung seither mit Bravour – unterstützt von ihrem Langzeit-Lebensgefährten Robert Koosz (76). Einzig die tägliche Köperpflege im Bad wurde zusehends zum Problem. Das Duschbrett auf der Badewanne war zuletzt ein schlechter Kompromiss.

„Ich habe schon länger von einem Umbau geträumt, mit einem Austausch der Badewanne gegen eine behindertengerechte Dusche“, so Bogenreiter. „Angst vor Staub und Schmutz beim Umbau hat mich aber lange von einer Entscheidung abgehalten!“

Waltraud Bogenreiter mit Lebensgefährten Robert Koosz Foto: Hans Schoder

Zu sehr war die ehemalige Gemeindemitarbeiterin von den Problemen beim letzten Badumbau im Jahr 1988 geprägt. „Der Staub vom Ziegelschneiden war bis in die Gläser im Küchenschrank verteilt“, erinnert sie sich.

Aus der Werbung und durch Gespräche mit Nachbarn erfuhr sie von der Firma Kaltenbach. „Das System von einem weitgehend staubfreien Bad-umbau in wenigen Tagen hat uns neugierig gemacht! Nach einem Besuch und der sehr freundlichen Beratung in der Rosenauer Firmenzentrale war für uns schnell klar: Das machen wir“, so die sympathische Gamingerin.

Die große Auswahl im Schauraum erwies sich bei der Planung als große Hilfe. Frau Bogenreiter wollte nämlich nur die Badewanne getauscht haben. Fliesen und Badmöbel sollten erhalten bleiben.

Karl-Heinz Kaltenbach persönlich zeichnete einen Plan, der darauf Rücksicht nahm. Zur neuen Dusche brauchte es neue umgebende Wände und einen neuen Boden.

Nach dem vereinbarten Vorlauf von rund einem Monat (Frau Bogenreiter konnte in dieser Zeit ein paar Förderansuchen positiv erledigen) starteten die Kaltenbach-Monteure am 10. Juli dieses Jahres pünktlich um 8 Uhr.

Drei Tage später war alles erledigt und mit wenigen Handgriffen blitz-blank sauber geputzt. „Schmutz und Staub hat es während dem Umbau keinen gegeben“, ist Waltraud Bogenreiter froh und dankbar zugleich. „Ich kann die Firma Kaltenbach wirklich wärmsten Herzens weiter empfehlen. Das war ganz großartig!“

Dass sich der Chef persönlich vom Endergebnis überzeugte, war für sie noch der erfreuliche Tupfen auf dem „i“. Dazu passte auch die Schlussrechnung, die sogar etwas günstiger ausfiel als das Angebot. Ein Badehocker war nach übereinstimmender Absprache am Ende nicht nötig und wurde ganz unkompliziert herausgerechnet!