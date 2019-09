Die Firma Lehner ist ein Familienunternehmen, welches 1962 in Zeillern gegründet wurde. Seit 1990 liegt der Hauptstandort in Amstetten, wo die Firma eines der größten Stahlbeton-Fertigteilwerke Österreichs betreibt.

Besonders die Baumeisterarbeiten und die Fertigteilproduktion sprechen aufgrund ihrer sehr hohen Qualität für sich. So auch der Slogan: bau & beton - in Perfektion. In den variabel eingerichteten Betriebsstätten ist das Unternehmen in der Lage, die unterschiedlichsten Formteile exakt nach Wunsch von Architekt oder Bauherr kostengünstig herzustellen.

zVg Das Lehner Team auf der Amstettner Rathaus-Baustelle, von links vorne: Hubert Walter, Karl Schnetzinger, Hannes Ebner, Michael Sonnleitner und hinten stehend Georg Riegler.

Im klassischen Baubereich wird nach wie vor das Leistungsspektrum vom Gewerbe- und Industriebau bis zum Bau von Wohn-, Siedlungs- und Reihenhäusern, Brückenbau und die Errichtung von Kläranlagen geboten. Die breite Vielfalt der angebotenen Leistungen macht die Firma Lehner zu einem zuverlässigen und flexiblen Partner am Bau.

„Als Familienunternehmen ist es uns wichtig, einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten, individuell jeden Mitarbeiter zu unterstützen und trotzdem unsere hohen Qualitätsstandards weiter zu fördern“, erzählt Katharina Lehner. Ihre Mitarbeiter sind auf Baustellen in ganz Österreich unterwegs. Seit Juli aber auch wieder ganz in der Nähe – die Stadtgemeinde Amstetten vertraut beim Umbau und der Sanierung des Rathauses auf die Kompetenz der Firma Lehner.