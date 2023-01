Faszination und Leidenschaft

Wie bei jedem Thema gibt es zur Genüge vorgefasste Meinungen über das Angeln. Einem Nicht-Angler die Leidenschaft nahezubringen, ist kein einfaches Unterfangen. Zum Glück steht so ein Spagat heute aber gar nicht zur Debatte: Moritz, ein passionierter Angler mit gerade einmal neun Jahren, trifft gemeinsam mit seinem Vater Michael auf Andreas und Daniel. Die beiden sind als „StrikeLovers“ auf YouTube in Anglerkreisen bekannt, und Moritz darf sie im Revier Forstgut Hasenöhrl auf Andreas‘ Boot bei einer Angeltour auf der Donau interviewen.

Es gibt nichts, das Moritz lieber macht als fischen. „Das wurde ihm aber nicht in die Wiege gelegt, oder?“, erkundigt sich Andreas Zachbauer, der uns mit seinem Kollegen und Freund Daniel Hubner an diesem nass-kalten Tag am Donauufer empfängt.

„Wir haben vor vier Jahren einen Arbeitskollegen besucht, der in Saxen beim Fischen war“, erzählt Michael. „Und seither hat’s ihn gefangen“, steuert Daniel schmunzelnd einen Wortwitz bei. „Bei mir war das genauso,“ erinnert sich Andreas. „In meiner Familie hat auch niemand gefischt.“ Dann wendet er sich an Daniel: „Bei dir war das anders, gell.“ Daniel erinnert sich, dass er seinen Vater bereits mit zwei Jahren zum Fischen begleitet hat. Moritz muss nur noch eine Schwimmweste anlegen, dann kann das Abenteuer losgehen.

Kurze Zeit darauf steht Moritz bereits auf dem Bug des Boots und wirft perfekt die Angel aus. Die Profis sind begeistert und geben dem Nachwuchstalent noch Praxistipps. Im Laufe der Zeit haben sie sich sehr viel Wissen angeeignet, an dem sie uns in kollegialer Manier teilhaben lassen. „Huchen gibt es nur rechtsufrig. Das Wasser vom Mühlviertel herunter, das passt für diese Fische nicht. Sie sind Laichwanderer. Kraftwerke sind problematisch für sie, weil sie ihre Laichstätten nicht erreichen. Sie brauchen zum Laichen auch den passenden Untergrund.“

Biologische Details und andere Fachkenntnisse sind für die Angler notwendige Basis, um das jeweilige Tier zu fangen.

„Huchen nehmen wir in der Regel nicht mit“, erklären sie. „Wir möchten schauen, dass auch das Ökosystem intakt bleibt“, erzählt Daniel. „Das betrifft auch unseren Umgang mit Müll, den wir nirgends liegen lassen. Wir würden auch nie einen Zigarettenstummel in der Natur entsorgen.“ So kommt es auch vor, dass derselbe Fisch wiederholt aus dem Wasser geangelt wird. Andreas hat einen Huchen sogar schon drei Mal aus der Donau gezogen. „Das erkennt man anhand der Musterung. 2017 war er noch 70 cm lang, 2018 habe ich ihn wieder geangelt, und zuletzt 2021, da war er einen Meter lang“, erzählt er. „Wir haben einen sportlichen Ansatz und entnehmen selektiv. Huchen sind selten und haben wenige Chancen sich zu reproduzieren,“ erklären die beiden auf ihre sympathische Art.

„Viel Wissen oder persönliche Entscheidungen, wie man sich an welchen Fisch heranwagt, entstehen im Laufe der Zeit, im Gespräch mit anderen Anglern, und natürlich auch im medialen Austausch. Jeder macht’s einfach ein bisschen anders, man kann sich selbst nach vielen Jahren noch Tipps oder Ideen holen,“ erklären die beiden. Dann stellt Moritz die Fragen, die er sich für Andreas überlegt hat.

Natürlich wissen wir, dass es dem Fisch, nachdem er geangelt wurde, nicht besser geht als davor. Im Rahmen der Ausübung unseres Hobbys achten wir aber trotzdem darauf, das Tier und sein Leben zu achten. Das fängt bei den Basics an, dass wir einen Fisch nur mit feuchten Händen berühren, um seine Schleimhaut nicht zu verletzen.

Andreas Zachbauer

Wie alt warst du, als du deinen ersten Fisch gefangen hast?

Andreas: Ich war fünf Jahre alt, als ich meinen ersten Fisch gefangen habe – eine Forelle.

Hattest du da schon eine richtige Angel?

Andreas: Nein. Das war ein Spagat und ein umgebogener Nagel. Damit habe ich die Forelle gefangen. Eine richtige Angel habe ich erst mit acht oder neun bekommen. Das war ein Set: eine gelbe Angel mit Schwimmer. Eine Kurbel, die schon vom ersten Tag an diesen Namen gar nicht verdient hat. Aber es hat funktioniert! So eine tolle Angel wie du hatte ich da noch nicht!

Wann hast du deinen ersten Hecht gefangen?

Andreas: Erst mit 14. Da habe ich lange gewerkt! Mit Blinker. Das war bei meinem Cousin, der lebt am Wallersee in Salzburg. Wir haben uns eine Tageskarte genommen und gemeinsam gefischt.

Hast du Tipps für mich? Ich möchte unbedingt einen Hecht fangen!

Andreas: Da du in recht klaren Gewässern fischst, wäre mein Tipp, dass du Gummifische nimmst, in einer natürlichen Farbe, nicht zu groß. Da gibst du einen 10-Gramm-Kopf drauf. Fische dort, wo ein bisschen ein Kraut ist, wo eine schöne Kante ist – ein Hecht will immer eine Struktur zum Auflauern, wo er sich gut verstecken kann. Damit er dann, wenn kleine Fische vorbeischwimmen, zupacken kann. Darum wirfst du deinen Köder aus und kurbelst ihn unter der Oberfläche schön langsam zu dir, machst hin und wieder eine Pause, damit der Köder nach unten sinkt, dann kurbelst du wieder. Und das Stahl-Vorfach nicht vergessen! Du weißt eh, warum?

Weil er sonst die Schnur durchbeißt, wenn er nicht sofort den Köder erwischt.

Andreas: Genau! Das wäre bitter, wenn du das Stahl-Vorfach vergessen hättest, und der erste Hecht beißt an.

Hast du auch so ein Fisch-Logbuch?

Andreas: Ich hab früher gerne Logbuch geführt, inklusive Mondphase, Wasserfarbe, Wasserstand, Wetter, alles Mögliche. Seit zwei oder drei Jahren bin ich ein bisschen zu faul dafür. Die Größeren schreibe ich mir aber schon noch auf, aber die merke ich mir natürlich auch. Ich versuche auch ein Muster abzuleiten – aber so einfach ist das nicht.

Aber dein YouTube-Kanal ist auch sowas Ähnliches, oder?

Andreas: Alles filmen wir ja nicht. Das ist eh ein Wahnsinn. Die ersten paar Jahre haben wir viele große Fische einfach live gefangen, da sind wir ungefähr einmal im Monat filmen gefahren, rein zum Spaß. Das ist aber nicht die Regel. Oft fangen wir tolle Fische, wenn die Kamera nicht läuft. Wir nutzen unsere Reichweite mittlerweile auch dafür, um Botschaften zu platzieren. Zum Beispiel an den Tourismus, dass Fischen auch einen Stellenwert haben sollte. Oder auch in Bezug auf die Umwelt, etwa die Jetski-Strecke bei Naarn, die wir gerne verhindert hätten.

Was war dein größter Fisch?

Andreas: Der größte Fisch war ein Waller. Ein Wels mit 2,20 Metern und ungefähr 85 kg. Ich habe ihn in der Donau gefangen. Er war dermaßen groß, dass ich ihn zum Fotografieren gar nicht aus dem Wasser geholt habe. Ich musste selbst ins Wasser zu ihm. Zum Glück war das im Sommer (lacht). Ich habe ihm dann den Haken entfernt und ihn wieder schwimmen lassen.

Du hast aber sicher noch Ziele.

Andreas: Ich fange generell sehr gerne Fische, die es bei uns gibt. Ans Meer mag ich gar nicht so gerne oder exotische Arten angeln. Was mich an den nicht-heimischen Fischen schon mal reizen würde, ist ein Musky in Kanada. Der ist wie ein Hecht, wird aber viel größer und ist aggressiver. Hier zu Hause möchte ich bei jeder Fischart mein „Personal best“ knacken. Das wäre dann praktisch ein 95er Zander, ein 49er Barsch, ein 1,20er Hecht und ein Huchen mit 1,24 m. Und einen Waller mit 2,21m (lacht). Dann wäre ich überall einen Zentimeter drüber.

Also möchtest du immer, dass die Fische größer sind?

Andreas: Nein, in Wahrheit nicht. Wenn ich es mir aussuchen könnte, habe ich lieber regelmäßig schöne Fische als etwa diesen einen riesigen Waller.

Isst du auch die Fische, die du fängst?

Andreas: Ich esse nicht jeden Fisch, den ich fange. Zu kleine Fische muss man sowieso zurücksetzen, oder „releasen“ auf gut Neudeutsch. Ich setze aber auch Fische zurück, die zu groß sind. Es sollen genug Nachkommen kommen können. Generell esse ich eher die Fischarten, von denen es eh viele gibt, zum Beispiel Weißfische, auch mal einen Schied. Nicht nur solche, die sowieso jeder gerne isst. Huchen gehören für mich nicht auf den Teller oder als Trophäe an die Wand.

Wir haben von dir das Video gesehen, wo du die Barbe gegessen hast. Hat die nicht voll viele Gräten?

Andreas: Ja. Deshalb habe ich sie geschröpft. Da schneidet man den Fisch seitlich so alle zwei bis drei Millimeter ein, für die Gräten, die ins Fleisch hineinstehen. Oder du drehst ihn durch den Fleischwolf. Aber ein Weißfisch ist vom Fleisch her natürlich sehr gut. Früher hat man für den Steckerlfisch nur Weißfische genommen – Barben, Brachsen, Aitel, Schied und so weiter.

Du fischst gerne in der Enns oder in der Donau. Und außerhalb von Österreich?

Andreas: Ganz gerne fische ich auch in den Seen in Skandinavien. Aber ich fahre wirklich gerne auch an den Attersee, Traunsee, Wolfgangsee. Leider werden die Slipstellen nach und nach zugesperrt. Als Fischer ist man nicht so richtig willkommen. Dabei wäre das schon auch lukrativ für den Tourismus und mehr als nur eine Nische.

Ist dir schon mal die Angel ins Wasser gefallen?

Andreas: Ja! Die Angel ist mir schon mehrfach ins Wasser gefallen. Einmal hat mir tatsächlich der Fisch die Angel ins Wasser gezogen! Es ist uns aber gelungen, diese Angel, die bereits unter Wasser war, mit einer zweiten Angel wieder aus dem Wasser zu holen, inklusive Fisch dran! Das war eine Riesenforelle! Schade, dass wir da nicht mitgefilmt haben.

YouTube | StrikeLovers