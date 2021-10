Fit und Gesund

Neue Kraft tanken für den Alltag, eintauchen in eine Welt der Bewegung und Entspannung – mit einem alles umfassenden Angebot widmet sich das Emotion Life Center in Göstling seit 10 Jahren der körperlichen und seelischen Gesundheit. Ein 41-köpfiges Team, bestehend aus Ärzten, Physio- und Ergotherapeuten, Sportwissenschafter/innen, Masseuren und Fitnesstrainern, garantiert professionelle Betreuung in allen Teilbereichen.

Bewegung als Therapie

Als Kasseninstitut unter professioneller ärztlicher Leitung bietet das Emotion Life Center die traditionellen Formen der Bewegungstherapien wie Einzelheilgymnastik, Unterwasserheilgymnastik und Unterwasserheilgymnastik in der Gruppe.

Hier bewährt sich der Standort im Gebäude des Ybbstaler Solebades, um die einzigartige Therapiemöglichkeit mit der Wirkung des Wassers zu nutzen.

Das sehr wichtige medizinische Aufbautraining zum Muskelaufbau vor oder auch nach Operationen unter physiotherapeutischer Leitung wird im umfangreich ausgestatteten Trainings- und Gymnastikraum durchgeführt. Die Verrechnung erfolgt nach ärztlicher Verordnung direkt mit den Krankenkassen!

Das „Medifit“-Programm mit den beliebten Nordic Walking Einheiten umfasst auch das Messen des Blutdruckes, sowie des Blutzuckers und führt die Gruppen in die wunderschöne Landschaft rund um Göstling.

Sport in der Gruppe fördert die Motivation und der gesellschaftliche Aspekt kommt nicht zu kurz. Zwei Mal wöchentlich finden diese Einheiten statt.

Modernes Training im Fitnessstudio

Zum Erfolgskonzept des Ybbstaler Centers gehört untrennbar das hauseigene Fitnessstudio. Bestens geschulte Sportwissenschafter und Trainer begleiten die Kunden beim Ausdauer- und Krafttraining und stellen auf Wunsch persönliche Trainingspläne zusammen- inklusive professioneller Leistungstests.

Ein ganzjähriges Kursprogramm erweitert das Angebot für jede Altersgruppe und jeden Trainingszustand. Bei Aquagymnastik, Seniorengymnastik, Pilates, Osteoporoseturnen, Bauch-Bein-Po, Gesunder Rücken, Slingtraining und Crosstraining kann man sich im Emotion Life Center ganzjährig fit halten.

Ernährungskonzept Metabolic Balance

Gewichts- und Stoffwechselproblemen begegnet man hier im Emotion Life Center Göstling mit dem Ernährungsprogramm Metabolic Balance – regelmäßige unverbindliche Informationsabende durch Dr. Michael Putz erklären dieses Programm.