Wo ist der Haken?

Was in vielen Ländern heute noch lebensnotwendig ist und in alten Zeiten die Ahnen ernährte, ist mittlerweile auch eine trendige Sportart und Hobby passionierter Fischer. Ob Fliegenfischen an der Ybbs oder Karpfenfischen an der Donau: Die meisten gefangenen Fische werden nicht gegessen, sondern wieder zurück in den Fluss gesetzt.

Im Gespräch mit Opponitzer Fischern will ich nicht nur die Sonnenseite der Fischerei beleuchten, sondern auch kritisch hinterfragen, wie sehr es einen Fisch mitnimmt, wenn er gefangen, gewogen, vermessen, fotografiert und schließlich wieder in das Gewässer zurückgesetzt wird.

Siegfried Barton hat Ausrüstung im Wert von zwei Neuwagen in seiner Garage, und es gab Zeiten in seinem Leben, da hat er 200 Tage im Jahr fischend am Wasser verbracht. Vor über 30 Jahren hat er die Fischerprüfung gemacht. Er war einer der Mitbegründer von „Fischerdorf Opponitz“ und hat etwa zehn Jahre lang für Fliegenfischer-Gäste die Fliegen gebunden, Angler-Souvenirs hergestellt und als „Dive Master“ und Obmann-Stellvertreter der TSV Eisenwurzen die Gewässer auch von unten ergründet.

Seine Lebensgefährtin Monika Huta hat ebenfalls als Kind schon mit ihrem Großonkel am Fischteich geangelt und 2015 die Fischerprüfung gemacht. Die Beiden sind in der Szene als „Most4tler Carp-Lovers“ bekannt, unter diesem Namen findet man sie auch auf Facebook, wo sie regelmäßig von ihren Erlebnissen an der Donau berichten.

„Es gab Zeiten, da war ich 200 Tage im Jahr fischen!“

Wildschweine hinter dem Zelt, einen Biber vor der Nase, das 11 Quadratmeter große Schlauchboot, das mit 4 Ankern in der Donau vertäut wird und auf dem sie bis zu einer Woche durchgehend verbringen.

Ausgerüstet mit Liegesystem, Koch-Station, Gasheizung, Dusche und Toilette. „Mein größter Karpfen war ein Spiegelkarpfen mit über 28 Kilos!“, berichtet Siegfried. Aber auch Monika hat schon einen Graskarpfen mit 20 Kilo aus der Donau bei Wallsee geholt.

Die gekochten Teigkugeln, die sie selbst herstellen, nennen sich „Boilie“ und pro Angel-Session nehmen sie bis zu 200 Kilo davon mit. „Der Köder ist eine eigene Wissenschaft“ erzählt Siegi. „40-50mm groß sind die Kugeln, sie werden aus verschiedenen Mehlsorten hergestellt und bei einer Weltmeisterschaft, in der ein Team durchgehend 72 Stunden fischt, kann schon mal jemand eine Tonne Fischfutter dabeihaben“, lacht er. Auch er selbst hat an einer Weltmeisterschaft im Karpfenfischen 2011 in Florenz teilgenommen. Bei der Vorausscheidung in Ungarn hat er sogar den ersten Platz belegt. In seinen Regalen stapeln sich Pokale.

Aber auch kritische Fragen im Zusammenhang mit den Methoden des Fischens beantwortet Siegi souverän: „Wir behandeln die Fische wie kleine Kinder. So schonend und stressfrei wie möglich. Jeder Revier-Aufseher schützt seine Fische und schaut drauf, dass sie gut behandelt werden. Wettkämpfe sind in Österreich nicht erlaubt. Ich erschlage auch keinen Fisch. Das Loch vom Haken wird desinfiziert, der Fisch wird gewogen, vermessen, schnell fotografiert und wieder in die Freiheit entlassen. In einem offenen Gewässer begegnet man ihm auch nie wieder, während ich in der Ybbs die Fische schon beim Namen kannte.“ lacht er.

Das war auch der Grund, warum er vom Fliegenfischen in Opponitz zur Donau wechselte. Das Leben in und mit der Natur bedeuten sowohl Siegi als auch Monika einfach alles. „Aber nicht jeder Tag ist Fangtag“, erzählt Monika. „Spannend ist es, das Wissen und die Erfahrung der Jahre einfließen zu lassen“.

Als „Watercraft“ bezeichnet man das Lesen der Gewässer: Wann und wo und was frisst der Fisch? In offenen Gewässern wandern Fische bis zu 5 Kilometer täglich, um ihre Futter-Bahnen abzusuchen. Die Nahrungsaufnahme ist anstrengend für die Fische, will man einen fangen, muss man gut Bescheid wissen, wie der Fisch seine Nahrung findet.

„Schöne Flüsse gibt es überall auf der Welt, aber die persönliche Betreuung des Revier-Aufsehers in Opponitz ist einmalig.“

Der Fischerei-Aufseher Franz Rosenberger bewirtschaftet seit 1997 einundzwanzig Kilometer Eigenreviere der Gemeinde Opponitz und 11 km Gastreviere. 1997 gründete er das „Fliegenfischerdorf Opponitz“, und die Gemeinde pachtete unter dem damaligen Bürgermeister Erwin Forster die Flussabschnitte, die zu 50% den Bundeforsten und zu 50% den Grundeigentümern, bzw. Landwirten gehören.

Fliegenfischer-Gäste kommen seither aus ganz Europa, einige davon jedes Jahr. Franz ist für sie der Mann vor Ort. Er fährt mit seinen Gästen ins Revier, zeigt ihnen, wo sie parken können, setzt sich abends mit ihnen zusammen und erklärt, welche Insekten gerade schlüpfen, welche Rute, welche Fliegen man braucht. Der Unterschied zu anderen Orten ist, dass man praktisch blind in ein fremdes Revier fährt, wenn man die Lizenz online bestellt und im Tourismusbüro abholt.

„Die Betreuung der Fliegenfischergäste ist das Um und Auf.“

Die Rundum-Betreuung durch einen geselligen Experten vor Ort macht Opponitz zu einem einzigartigen Erlebnis für Fliegenfischer aus aller Welt. „Mein am weitesten angereister Gast kam aus Hawaii“, erzählt Franz.

Von der Quelle am Zeller Hut bei Mariazell bis zur Mündung in Ybbs an der Donau sind es 130 km. Bis Waidhofen hat die Ybbs Wasserqualität 1, was als Trinkwasser gilt. „Wir befinden uns in der Bachforellen-Äschen-Region, es wird ausnahmslos mit der Fliegenrute gefischt und pro eineinhalb Kilometer darf nur ein Fischer fischen, was sehr geschätzt wird“, erklärt Franz. „Die Saison läuft von 1. April bis 31. Dezember“.

ZUR PERSON:

Franz Rosenberger

Seit 1997 Fischerei-Aufseher und Bewirtschafter der gepachteten Gewässer der Gemeinde Opponitz

www.fliegenfischen-opponitz.at

Tel: 0043-664 450 7532

baeckerei.rosenberger@aon.at

Barton Siegfried und Monika Huta

Facebook: Most4tler CarpLovers