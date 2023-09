Forster: Einstieg leicht gemacht

Am ersten Arbeitstag bei Forster, dem Start in ein erfolgreiches Berufsleben, lernten die Lehrlinge gemeinsam mit ihren Eltern den Ausbildungsbetrieb näher kennen. Danach wurden bereits die ersten Maschinen in der Produktion erklärt.

Fräsen, Schleifen, Drehen, Schweißen, Bohren und die Bedienung von computergestützten Anlagen – der Werkstoff Metall lässt sich nur mit viel Know-how und handwerklichem Geschick bearbeiten. Vermittelt werden die Kenntnisse vom neuen Lehrlingsausbilder Manuel Gröbl, der auch selbst bereits bei Forster seine Lehre absolviert hat.

Deine Zukunft bei Forster

Derzeit können insgesamt sieben unterschiedliche Berufe bei Forster sowohl als Einzel- oder Doppellehre erlernt werden. Diese reichen von der Metalltechnik, dem Metalldesign, der Elektrotechnik und der IT über die Drucktechnik bis hin zur Lehre zum Industriekaufmann/-frau oder zum Technischen Zeichner/zur Technischen Zeichnerin. Bei Forster zu arbeiten, bedeutet nicht nur eine vielseitige, spannende Aufgabe in einem international tätigen Unternehmen, es eröffnet auch gute Zukunftsperspektiven.

So genießen die persönliche und fachliche Weiterentwicklung einen hohen Stellenwert. Außerdem erwarten Mitarbeiter bei Forster zahlreiche Benefits wie der Essenszuschuss oder Freizeit- und Sportangebote. Du kannst dich jederzeit bewerben – es werden noch laufend Lehrlinge gesucht!

Karriere Clubbing

Nutze die Gelegenheit und besuche Forster von 20. – 22. September beim Karriere Clubbing in Waidhofen/Ybbs. Dort erfährst du aus erster Hand von aktuellen und ehemaligen Lehrlingen, was eine Lehre bei Forster so spannend macht.