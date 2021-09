Täglich kommt man mit Produkten von Forster in Berührung. Dazu gehören zum Beispiel Verkaufsdisplays in Supermärkten, Schilderbrücken mit LED-Anzeigen auf Autobahnen oder auch Lärmschutzwände.

Diese Vielseitigkeit macht Forster nicht nur zu einem der krisenbeständigsten Unternehmen in der Region, sondern auch zu einem spannenden Arbeitgeber.

Mitarbeiter/-innen gesucht

So umfangreich die Produktpalette ist, so vielfältig sind auch die Jobs bei Forster. Derzeit werden beispielsweise Schweißer/-innen, Automatisierungstechniker/-innen, Projekttechniker/-innen, Monteur/-innen und Mitarbeiter/-innen in der Produktion gesucht. Geboten wird ein attraktiver und abwechslungsreicher Arbeitsplatz in einem nachhaltig agierenden Familienunternehmen. Mitarbeiterevents sowie ein angenehmes und kollegiales Betriebsklima runden das Angebot ab.

Spannende Lehrstellen mit Benefits

Derzeit können sechs unterschiedliche Berufe bei Forster erlernt werden. Diese reichen von der Metalltechnik und der Elektrotechnik über die Drucktechnik bis zum Metalldesign und der Lehre zum Industriekaufmann/-frau. Aber eines haben alle gemeinsam – ein spannendes Aufgabengebiet in einem international tätigen Unternehmen.

Neben der fachlichen Ausbildung erwarten die Lehrlinge bei Forster auch zahlreiche Benefits wie der Essenszuschuss, eine Erfolgsprämie bei ausgezeichneten Leistungen sowie Freizeit- und Sportangebote. Auch weiteren Ausbildungsmöglichkeiten bis hin zur Matura steht bei Forster nichts im Wege.

Details zu den offenen Stellen finden Sie unter www.forster.at/karriere.