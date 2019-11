Die Forstheide bei Amstetten ist seit 1983 Landschaftsschutzgebiet und zur Hälfte auch Natura 2000-Europaschutzgebiet (seit 1995). Beide Status haben zum Ziel, den Lebensraum für Tiere und Pflanzen in dem Gebiet zu erhalten. Doch was macht die Forstheide eigentlich so besonders? Was bietet dieses Fleckchen Natur den Menschen der Region?

Beitrag zum Klimaschutz

Ein weitgehend zusammenhängendes Ökosystem wie die Forstheide spielt für den Klimaschutz eine ganz zentrale Rolle. Die Forstheide dient als CO2-Binder, Lärmschutzschild und Staubfilter. Sie verbessert die Luft und sorgt für Windschutz. In Zeiten, in denen bereits Auswirkungen der Klimakrise zu spüren sind, sind all diese Funktionen und der Schutz dieser von höchster Bedeutung.

Ein besonderer „Heidewald“

Für die Forstheide typisch ist der „Heidewald“, dem ein Parkcharakter inne wohnt. Es ist ein Laubmischwald mit großwüchsigen Föhren als Überhälter, die diesem besonderen Naturjuwel den typischen Forstheide-Charakter verleihen.

Pflanzen mit „HEILKRÄFTEN“

In der Forstheide gibt es etliche Pflanzen, die besondere Inhaltsstoffe vorweisen und die bei leichten Beschwerden sogar zur Linderung, etwa von Erkältungssymptomen, genutzt werden können. Einen Tee für die kalte Jahreszeit mit wirkstoffhaltigen Blättern und Blüten kann man beispielsweise ganz leicht selber herstellen und zubereiten – mit Pflanzen aus der Forstheide (siehe dazu Seite 19).

Lebensraum für Orchideen & CO.

Das Ökosystem der Forstheide lässt hier eine vielfältige Flora mit wärmeliebenden Raritäten wie die Orchideen „Fliegen-Ragwurz“, „Knabenkraut“ oder „Waldvöglein“ gedeihen. Grund dafür sind die besonderen Bodengegebenheiten. Die Forstheide kann man bildlich mit einer Heizdecke vergleichen. Der Boden erwärmt sich aufgrund der darunterliegenden Schottermassen durch die Sonneneinstrahlung intensiver als andere Böden. Die gespeicherte Wärme wird auf die darauf liegende, sehr dünne Humusschicht langsam abgestrahlt. Dadurch entsteht eine so besondere Flora mit Raritäten für unsere Klimazone.

HEIMAT FÜR BEDROHTE TIERARTEN

Mitunter bedrohte Arten wie Hirsch- und Bockkäfer, Spechte, Bakterien, Pilze und Insekten finden in der Forstheide einen Platz zum Leben. Besonders die Zahl an Insekten nimmt rapide ab: In den letzten 30 Jahren sind 80 Prozent der Insektenbestände ausgestorben, da ihre Lebensräume immer weiter vernichtet werden. Die Forstheide bietet Insekten, Wildbienen und Schmetterlingen einen Ort zum Vermehren. Über siebzig Tagfalterarten, davon viele auf der Roten Liste, die Blauflügelige Ödlandschrecke, Flussuferläufer, Flussregenpfeifer, Goldammer, Pirol und verschiedene Spechtarten sind zu beobachten, aber auch geschützte Fledermausarten.

Fünftgrößtes Wasserreservoir

Unter der Forstheide zieht sich in 5 bis 40 Metern Tiefe ein weit reichender Grundwasserstrom (Url-Ybbs-Zauch Komplex) durch die Schottermassen mit 5-6 Metern Geschwindigkeit pro Tag. Neben der Stadt Amstetten nutzen auch noch einige umliegende Gemeinden diesen Grundwasserstrom – er gilt sogar als das fünftgrößte Süßwasserreservoir Niederösterreichs! Der wasserfilternde und -speichernde Waldboden der Forstheide schützt dieses wertvolle Trinkwasser.

Der Tod spendet Leben

Totholz bildet die Lebensgrundlage für zum Teil stark bedrohte Arten von Leben wie Hirschkäfer, Bockkäfer oder Spechte. Gut ein Drittel aller im Wald lebenden Pflanzen-, Pilz- und Tierarten sind an Totholz gebunden. Außerdem liefert zersetztes Totholz wertvolle Nährstoffe für die nächste Baumgeneration.

Besondere Bedeutung kommt auch sogenannten Habitat-Bäumen zu. Das sind meist sehr alte, zum Teil auch bereits absterbende oder tote Bäume, die vielen Tieren, Pflanzen oder Mikroorganismen einen Lebensraum bieten.

Der Wald als Medizin

Bäume tragen enorm zur menschlichen Gesundheit bei. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Ein ausgewachsener Baum produziert täglich Sauerstoff für 15 Menschen! Die von Bäumen abgegebenen Moleküle, die wir einatmen, steigern unsere Abwehrkräfte und unser Immunsystem. Stresshormone gehen im Blut signifikant zurück und die Waldluft bewirkt sowohl eine Senkung des Blutdrucks als auch eine Steigerung der Lungenkapazität und der Elastizität der Arterien.

Naherholung in der „grünen Lunge“

Die Forstheide ist ein sehr beliebter Naherholungsraum zum Baden in der Ybbs, bietet viele Rad-, Lauf-, Walking- und Spazierstrecken. Besonders für Kinder gibt es hier an allen Ecken etwas zu entdecken – zu jeder Jahreszeit! Die von der Stadtgemeinde Amstetten initiierte „Naturvermittlung Forstheide“ bietet dazu auch Schwerpunktprogramme für alle Schulstufen an, in denen mit geschultem Fachpersonal direkt im Wald, auf den Wiesen und an der Ybbs entdeckt, gesammelt und erlebt werden kann. Auch in einem Lehrpfad wird auf die Wichtigkeit dieses Waldes spielerisch hingewiesen.

Geprägt von der Eiszeit

Rund 10.000 Jahre liegt die letzte Eiszeit in unserer Region zurück. Die Strukturen der Schotterablagerungen von damals sind noch heute deutlich sichtbar. Zuerst bildeten sich Pionierpflanzen wie Flechten, Gräser, Sträucher und später Bäume – so entstand die heutige Forstheide.