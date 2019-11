Für eine Teemischung können die Blüten der in der Forstheide vorkommenden kleinblütigen Königskerze (Verbascum thapsus), der schwarzen Königskerze (Verbascum nigrum) und der gloßblütigen Königskerze (Verbascum densiflorum) verwendet werden. Aber Achtung: Viele Pflanzen sind geschützt und dürfen nicht gepflückt werden – beispielsweise die filzige Königskerze (Verbascum phlomoides). Sie ist in Teilen Österreichs im Bestand gefährdet.

Die Königskerze besitzt als Hauptwirkstoff viele Schleimstoffe und sie wirkt entzündungshemmend wie auch reizmildernd.

Dazu können noch weitere Kräuter wie der Spitzwegerich (Plantago lanceolata) verwendet werden. Der Spitzwegerich enthält viele Mineralstoffe mit hohem Zink- und Kaliumanteil und viel Vitamin C. Seit der Antike ist der Spitzwegerich eine der meistverwendeten Heilpflanzen. Die Wegericharten in der Forstheide, zu denen auch der Breitwegerich und der mittlere Wegerich gehören, sind antibakteriell und werden verwendet gegen Husten und Erkrankungen der oberen Luftwege.

Als Geschmacksverbesserer und Füllmittel können - in der Forstheide auch zu finden – die Blüten der gewöhnlichen Heckenrose, Beeren und Früchte zum Tee gemischt werden.

Am besten sammelt man die Zutaten an einem Sonnentag, wo die Pflanzen frei von Morgentau und Abendnässe sind. Die Ziehzeit des Tees sollte zwischen 3 und 5 Minuten liegen. Nach 3 Minuten Ziehzeit wird der Stoff Teein gelöst, die wie das Koffein anregend wirken. Nach 5 Minuten Ziehzeit werden bereits die Gerbstoffe im Tee gelöst, die beruhigende Eigenschaften aufweisen. Natürlich können die Kräuter zur Teeherstellung auch frisch verwendet werden.

Die Inhaltsstoffe werden je nach Ansatz unterschiedlich freigesetzt. So werden Gerbstoffe nur in heißem Wasser freigesetzt, Schleimstoffe jedoch in heißem Wasser zerstört. Da auch der Spitzwegerich viele Schleimstoffe enthält werden beim Königskerzentee die Blüten der Königskerze und die Blätter des Spitzwegerichs ca. 2 Stunden in kaltem Wasser angesetzt, der Sud mit den restlichen Blüten, Blättern oder Beeren leicht erwärmt, abgeseiht und schluckweise getrunken.

Zu beachten gilt: Eine Teekur sollte nicht länger als 4 Wochen andauern. Auch in der Schwangerschaft und in der Stillzeit sowie bei Kindern ist davon abzuraten, da es wenig Untersuchungen zur Unbedenklichkeit gibt.

Autorin: Margit Brückner, BSc Ernährungswissenschaften, Diplomierte TEH-Praktikerin