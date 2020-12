Von der Holznutzung und -verarbeitung leben hunderte Familien im Mostviertel. Und selbst wenn der gesamte Holzbestand in den letzten Jahren angewachsen ist, stellt er deren Eigentümer und die Forstwirte vor immer größer werdende Herausforderungen.

Am Beispiel der Fichte wird das besondes deutlich. Ihr Bestand geht stetig zurük. Von der Sägeindustrie gefordert, leicht zu verarbeiten und schnellwüchsig, hält die Fichte leider dem Klimawandel nicht mehr stand. Wetterextreme, heißere Temperaturen und weniger Niederschläge sorgen dafür, dass sie sich in höhere Lagen zurückzieht. Zusätzlich trägt der Borkenkäfer das seine zum Fichtensterben bei. Alleine in den vergangenen Jahren hat der Käfer in Niederösterreich auf 20.000 Hektar gewütet. Das entspricht einer Fläche halb so groß wie Wien. „Wichtig ist das Beobachten der Bäume. Je früher der Käferbefall erkannt wird und sich der Käfer noch nicht weitläufig vermehrt hat, desto besser gelingt die Minimierung des Schadens“, weiß Gerhard Porranzl, Forstwirt und Forstausschussobmann der Bezirksbauernkammer Melk.

Fakt ist: der Wald erlebt eine Umbauphase – hin zu Mischwäldern, passt sich aber erst den geänderten Rahmenbedingungen an. „Wir müssen den Wald so aufbauen, dass er Wetterextreme besser verkraften kann. Hier ist langfristiges Denken angesagt“, versichert Franz Aigner, Obmann-Stellvertreter der Bezirksbauernkammer Scheibbs. „Wir können nicht darauf vertrauen, dass Baumarten, mit denen wir heute arbeiten, Ende des Jahrhunderts noch überleben. Es muss genau geplant werden, wie der Wald von morgen aussieht“, so Aigner. „In der Forstwirtschaft muss man Geduld haben und der Natur Zeit geben und ihr ihren Lauf lassen. So wie wir den Wald von unseren Vorfahren bekommen haben, so achten wir darauf, ihn zu erhalten, um zukünftigen Generationen das Bewirtschaften zu ermöglichen. Pflanzen, die ich heute setze, werden nicht für mich, sondern für uns alle und für kommende Generationen gepflanzt!“

Was nicht unerwähnt bleiben soll: Die Rodungen aufgrund des Borkenkäfers haben den Bedarf an Jungpflanzen stark steigen lassen. „Es gestaltet sich schwierig, von den Baumschulen geeignetes Pflanzenmaterial zu beziehen“, berichtet Franz Leonhardsberger, Forstwirt und Obmann-Stellvertreter der Bezirksbauernkammer Melk.

Unter dem Strich sehen die Forstwirte im Kauf von heimischem Holz eine Wertschätzung für die Region – egal ob Holz als Baumaterial, Heizgut oder auch Christbaum. Zahlreiche Arbeitsplätze und die Waldbewirtschaftung seien damit langfristig gesichert. Letztlich dient die Gewinnung von Nutzholz aber nicht nur den Eigentümern, sie ist eine Voraussetzung für die nachhaltige Pflege. Besonders zur Förderung eines Mischwaldes und der natürlichen Waldverjüngung sind Durchforstungen unabdinglich.

„Sägen heißt pflegen und nützen heißt schützen“, betont Franz Leonhardsberger „denn nur durch die Holznutzung und Bewirtschaftung wird die CO2-Bindung sichergestellt. Nur ein bewirtschafteter Wald bindet ausreichend CO2 und trägt so zum Schutz der Umwelt und zur Gesundheit der Menschen bei.“

Eines liegt den Forstwirten noch am Herzen: Bitte beachten Sie forstliche Sperrgebiete bei Arbeiten. Wer gekennzeichnete Absperrungen missachtet, riskiert nicht nur sein Leben, sondern bringt auch Arbeiter in Gefahr.