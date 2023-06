Mosaikkunst und Marmortechnik

In der Gemeinde Golling findet sich das nach außen etwas unauffällige Sepp Mayrhuber Dokumentationszentrum. Gegenüber dem Gemeindeamt ist der zweite Stock eines ehemaligen Verwaltungsgebäudes der HITIAG-Kammgarn-Spinnerei eine wahre Schatzkammer für Kunstfreunde. In mehreren Räumen ist hier dem großen Künstler eine würdige Erinnerungsschau gewidmet.

Mayrhofer machte sich als versierter Universalkünstler einen bekannten Namen. Im Alter von zwei Jahren kam Mayrhuber nach dem Ableben seines Vaters und der Armut der Mutter vom Obeltsham im Traunviertel nach Golling. Hier wuchs er im familiären Kreis des Onkels als Pflegekind auf.

Heute wird dem Leben und dem Schaffen des großen Sohnes der Gemeinde eindrucksvoll gedacht. In mehreren Räumen sind mehr als 250 Exponate aus dem Malfundus des 1989 verstorbenen Künstlers ausgestellt.

Kustos Franz Schellnhammer, der selbst der Malleidenschaft verbunden ist, betreut mit großem Engagement diese Erinnerung an den Kunstprofessor. „Mayrhuber hat liebend gern Menschen porträtiert, die Werke aber nicht gerne aus der Hand gegeben“, schildert Schellnhammer eine Eigenart des Künstlers.

Für die Gollinger Kunstsammlung ein wahrer Segen, denn Dutzende Menschenbilder zieren die Wände der Ausstellungsräume.

Die größten Verdienste hat sich Mayrhuber aber durch seine Freskenmalerei, seine Mosaiktechnik und vor allem durch die Wiederentdeckung der antiken Stuccolustro-Technik erworben.

Im Zuge seiner Ausbildung an der Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt und der Akademie der Bildenden Künste in Wien stieß er bei einem Studien-Aufenthalt in Rom auf diese alte Technik.

In den Vatikanischen Museen und in Pompeji sah er historische Stuccolustrowerke und rekonstruierte diese vergessene Maltechnik. Dabei wird auf mehrfach frisch aufgetragenen Mörtelputz eine eigens hergestellte Masse aus gelöschtem Kalk und verschiedenen Zutaten wie Eitempera oder Marmormehl aufgetragen. Nach dem Trocknen wird die Fläche mit einem speziellen Wachsverfahren und eigenen Glättekellen abgestuckt. Die Oberfläche erhärtet sich, wird glatt und bleibt somit staubfrei. In einer Nische im Dokumentationszentrum wird die Technik anhand von Material-Dekos und den verwendeten Werkzeugen erklärt.

Reiches Kunstschaffen in der Region

Mayrhubers reiches Kunstschaffen ist auf vielen weltlichen und kirchlichen Gebäuden in der Umgebung sichtbar. In Pöchlarn etwa der Schiffszug im Welserturm, Reiter- und Stadttor-Bildnisse am Nibelungenhof, „2000 Jahre Geschichte“ bei der Mittelschule, historische Badeszenen beim Stadtbad oder das Bildnis „Der große Stadtbrand“ am Feuerwehrhaus.

In Erlauf ist der der monumentale Christophorus bei der Pfarrkirche ein beeindruckendes Zeitdokument von Mayrhuber. Auch an der Fassade der Volksschule hat sich der Künstler mit seinen Insignien SM verewigt.

Viele Spuren von Mayrhuber findet man bei einem Altstadtbummel durch Scheibbs. Das farbenprächtige und raumfüllende Stadtmosaik in der alten Sparkasse und dem heutigen sciBBes-Stadtkaffee, das Sgraffitohaus in der Hauptstraße, das die Geschichte des Eisen- und Provianthandels zeigt, die Ortsporträts von Orten im Bezirk Scheibbs an der Pfarrhofmauer, das Mosaik von Abt Dietmayr am Haus der Wirtschaftskammer oder die Lebkuchenmodel-Sgraffitos an der Reschinsky Fassade als Hinweis für die lange Lebzeltertradition am Haus.

Auch in seiner Heimatgemeinde Golling kann man sich auf vielfältige Spurensuche machen. In der Pfarrkirche sind im Altarraum das eindrucksvolle Stuccolustrofresko „Christus als Penkreator mit dem Hl. Franziskus“ und an der Außenfassade das Franziskus-Mosaik beeindruckende Werke. Sehenswert auch der kunstvolle Mosaik-Kreuzweg mit 14 Stationen im Kircheninnenraum und die Gollinger Kapelle in der Gollingbachstraße.

Auch Kirchen und Gebäude in Wien, Mondsee, Lustenau oder in Hochneukirchen tragen seine künstlerische Handschrift.

Kurz vor seinem Tod im Jahre 1989 wurde im freudigen Beisein von Sepp Mayrhuber die Dokuschau in Golling mit einer Vielzahl von Werken, die der Künstler der Gemeinde vermachte, eröffnet. Diese kann gegen Voranmeldung jederzeit besichtigt werden. Information und Terminvereinbarung: Franz Schellnhammer, T. 0677/63015020.