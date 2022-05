Frisch geliefert

Der Berger Hof im oberösterreichischen Waldhausen im Strudengau setzt neue Maßstäbe. Durch immer geringer werdende Abnahmepreise für Milch, war man vor die Wahl gestellt - entweder man stellt die Milchwirtschaft ein, oder man kämpft. Die Bergers haben sich für Letzteres entschieden. Rasch wurden Möglichkeiten evaluiert und so die Entscheidung getroffen, eine hofeigene Molkerei zu installieren.

Damit nicht nicht genug - man wollte sich völlig aus der Abhängigkeit, auch von großen Handelsketten, lösen. Also beschloss man, ausschließlich an Privatkunden zu liefern. Dafür wurde eigens ein Kühltransporter angeschafft. Inzwischen wird eine kostenlose Hauszustellung in den Gebieten Waldhausen im Strudengau, Grein an der Donau, Perg, Ardagger Markt, Amstetten, Blindenmarkt, Ybbs an der Donau und Wieselburg angeboten.

Außerdem ist man in zahlreichen Selbstbedienungsboxen vertreten. Das Besondere an den Produkten erklärt Johannes Berger: „Wir verwenden nur hochwertiges, unbelastetes Futter aus eigenem Anbau. Unsere Produkte werden sehr schonend pasteurisiert und verlieren dabei kaum wertvolle Inhaltsstoffe, sind aber trotzdem neun Tage lang haltbar.“ Die Zustellung erfolgt in Thermotaschen, um die Produkte kühl zu halten.

Ein Liter Milch der Bergers ist um 1,40 Euro und Joghurt um 1,30 Euro zu haben. Und: Die Produkte der Neo-Molkerei werden ausschließlich in Glaspfandflaschen abgefüllt.

Bestellt werden kann telefonisch unter: 0676/821 25 2204 oder im Internet: www.berger-milch.at