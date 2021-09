Er hatte schon seine eigene Parte auf dem Speicherstick. Wenige Monate später plaudert Fritz Weinhauser (54) mit einem Lächeln im Gesicht über die schlimmste Zeit seines Lebens. Der dreifache Familienvater, Geschäftsführer des Entsorgungsunternehmens AEV und Berufsfotograf aus Amstetten-Ulmerfeld erkrankte Anfang des Jahres an Leukämie und kämpft sich derzeit ins Leben zurück.

„Ich war eigentlich immer gesund und ging auch jährlich zur Vorsorgeuntersuchung“, beginnt Weinhauser. Ende Jänner dieses Jahres bereitete ihm sein Gesundheitszustand jedoch Sorgen. „Drei Wochen lang kämpfte ich mit einem Wechselbad aus Müdigkeit und Fieber. Ich dachte schon an eine Corona-Infektion!“

Schockdiagnose am 11. Februar 2021

Eine Blutabnahme im Landesklinikum Amstetten brachte dann am 11. Februar aber die schockierende Diagnose: Leukämie!

Noch am gleichen Tag übersiedelte Fritz Weinhauser ins Ordensklinikum der Elisabethinen nach Linz, wo vier Tage später die erste Chemotherapie gestartet wurde. Zu 15 Prozent hatten die Krebszellen im Blut schon seinen Körper angegriffen, weshalb die Therapie keinen Aufschub mehr duldete.

Hoffnung macht ihm bald das Wissen um einen Stammzellenspender, ohne den Weinhauser nur eine sehr geringe Überlebenschance gehabt hätte.

Die ersten 14 Tage im Krankenzimmer waren für den lebensfrohen Mostviertler dennoch nahezu unerträglich. „Auf einmal ist nichts mehr wie es war“, schrieb Weinhauser seinen Freunden auf Facebook. Vor allem die Gedanken an die Firma waren wie weggeblasen. Die war seit 1. Jänner 2000 der Lebensmittelpunkt: Nicht selten begann er seinen Arbeitstag im Büro in der Forstheide schon um 3 Uhr früh.

Zu kämpfen hatte Weinhauser auch mit der großen Isolation. „Anfangs war pro Woche nur eine Besuchszeit von einer Stunde eingeräumt. Da bist zu kraftlos und hilflos zugleich!“

Die größte Stütze war in dieser Zeit Gattin Martina. Sie ließ der sympathische Amstettner als einzige ans Krankenbett. Sie war es auch, die ihn in der Folge vier Wochen täglich im Spital besuchte – in besonders schweren Tagen chauffiert von guten Freunden. Selbst seinen geliebten Töchtern und Enkelin Emila (Weinhauser: „meine Prinzessin“) verwehrte Weinhauser in der ersten Phase jeden Besuch im Ordensklinikum.

Sie alle und ein großes Freunde-Netzwerk konnten dem beliebten Amstettner aber dennoch so etwas wie Normalität vermitteln. Hunderte Kommentare auf Facebook, wo er fast täglich mit der Außenwelt kommunizierte, machten ihm Mut auf seiner Expedition zum Mount Everest, wie er seinen Gesundungsprozess selbst bildhaft symbolisierte.

„Zum Zeitvertreib inszenierte ich mit meinen Social Media-Freunden Fotowettbewerbe, indem ich Nahaufnahmen meiner Umgebung als Suchrätsel aufgab“, lächelt Weinhauser. „Ich habe auch alle Fliesen am Gang gezählt! Es waren 1.095.“

Das Meisterstück gelang zu dieser Zeit der Familie. „Als ich eine umgetextete Version von STS´ Großvater gepostet bekam, flossen viele Tränen der Freude“, kämpft der sympathische Mostviertler auch Monate danach mit den Emotionen. „Es ist mein absolutes Lieblingslied!“

Seine Liebsten machten es ihm damit gleich. Als begnadeter Fotograf hatte Fritz Weinhauser zuvor schon oftmals für private Anlässe Videos mit selbst getexteten Liedern erstellt. „Die Zeilen hab ich einem Sänger in ein Tonstudio nach Deutschland geschickt, mit einem ungefähren Melodie-Wunsch“, erklärt er.

Dass er zu allem Unglück das Ende April auch für seinen geliebten Hund Burzel machen musste, war Trauerbewältigung im mehrfachen Sinn.

Die eigene Parte auf einem USB-Stick

Was damals niemand wusste: Fritz Weinhauser hatte bereits sein eigenes Trauervideo und sogar seinen eigenen Partezettel fertig in der Schublade. Auf einem USB-Stick war alles nur mehr zum Abspielen bzw. Ausdrucken bereit.

„Ich habe das in der Zeit gemacht, wo es mir gar nicht so schlecht ging. Der Krebstod eines meiner besten Freunde hat mich aber bestärkt“, sieht Weinhauser darin nicht einmal die schlimmste Phase seiner Krankheitsgeschichte.

Die sollte nach dem letzten stärksten Chemotherapie-Durchgang folgen. Angefangen hat alles nach der fünften „Chemo“, als Weinhauser auch seine geliebte Haarpracht lassen musste.

„Wie so oft ist meine Frau zu mir ins Zimmer gekommen und hat mich gefragt, ob die Frisur sitzt“, erinnert er sich noch sehr genau. „Wie so oft bin ich mir dann mit der Hand durch die Haare gefahren. Dieses Mal aber mit einem großen Büschel in der Hand!“

Die Rasur war zwar auch nur noch „Formsache“. Der völlige Einbruch kam dann aber mit dem 6. Chemo-Durchgang. „Mir ging es damals unglaublich schlecht. Um meinen Körper auf die lebensnotwendige Stammzellenspende vorzubereiten, musste das Immunsystem radikal heruntergefahren werden“, stand er kurz vor der Aufgabe. „Damals hab ich schon ganz kurz überlegt in den 10. Stock zu fahren, um das Leid zu beenden!“

Zu groß waren die Unsicherheit angesichts des 10-seitigen Papiers mit Nebenwirkungen, das es zu unterschreiben galt und die Angst vor den kommenden fünf Wochen, die Weinhauser in völliger Isolation bevorstanden. „Ich war restlos müde, hilflos und habe aufgehört zu essen!“

Eine resolute Krankenschwester, eine Reinigungskraft und die Erkenntnis, so lange am Leben sein zu wollen, wie es nur geht, holten ihn dann doch aus der Depression. Weinhauser war wieder voll entschlossen, den Gipfel des Mount Everest zu erreichen. „Was sind schon fünf Wochen für ein ganzes Leben!“

Sein großes Glück: Die Stammzellen eines 36-jährigen Deutschen (mehr darf man in den ersten fünf Jahren vom Spender nicht erfahren) passten zu 100 Prozent. 178 Milliliter in einem kleinen Sackerl war die lebensrettende Spende groß. Mit ihr wird, ähnlich einer Dialyse, das Eigenblut angereichert. Noch viel größer war die Hoffnung auf Heilung!

Zehn bis zwanzig Tage nach der Transplantation sollen die übertragenen Stammzellen im Knochenmark angewachsen sein und beginnen, neue Blutzellen zu bilden. Diese Phase der Regeneration zeigt sich im Blutbild durch einen Anstieg der weißen Blutkörperchen (Leukozyten). Zur Info: Im Blut Erwachsener finden sich normalerweise zwischen 4.000 und 10.000 Leukozyten pro Mikroliter.

Erfolg nach Einsatz von Stammzellen

Das tägliche Warten darauf war für Weinhauser eine weitere schwere Prüfung. Zur großen Freude zeigte die Therapie Wirkung. Jeder 100-er Sprung wurde gefeiert. Ab 1.000 durfte er dann das Krankenhaus verlassen. Heute verfügt Fritz Weinhauser über rund 11.000 Leukozyten. Das Plus ist zum Teil den Medikamenten geschuldet, von denen er täglich rund ein Dutzend verschiedene Präparate einnehmen muss.

„Ich hoffe, dass es bergauf geht“, strahlt er Zuversicht aus. „Es muss“, kontert seine Gattin, die sich nach 29 glücklichen Ehejahren ein Leben ohne ihren Gatten nicht vorstellen kann und will. „Ich habe ihn mit 15 kennengelernt und mit 19 geheiratet!“

Ihren Kampfgeist strahlt Martina Weinhauser auch aus, wenn es um die Firma geht. „Erst vor wenigen Wochen haben wir einen neuen 580 PS starken MAN-LKW übernommen, der ganz nach den Vorstellungen von Chauffeur Michael König ausgestattet wurde! Wir haben zu zweit mit 40 Containern angefangen. Heute sind es 340“, ist sie stolz und dankbar zugleich.

Eine Abfuhr gibt es auf die Frage, ob es nun einen zweiten Geburtstag zu feiern gilt. „Den hatte ich schon nach einem schweren Arbeitsunfall im November 1994. Da bin ich aus acht Meter Höhe von einem Dach auf den Boden geprallt“, erklärt Weinhauser, für den erst in fünf bis sechs Jahren feststeht, ob er sich als geheilt betrachten darf. „Bis dahin bleibe ich realistisch und lebensfroh!“

Und dann will er mit seinen geliebten Kameras auf Fotojagd gehen, auf der Harley-Davidson von Tochter Stefanie durchs Mostviertel fahren und mit seiner Frau die unendlich große Reiseleidenschaft neu aufflammen lassen.

Letztlich hofft Fritz Weinhauser auch wieder bei der Stiftung „Dein Sternenkind“ tätig sein zu können, als einer von 700 ehrenamtlichen Fotografen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Da war ich ein Jahr lang bis zu meiner Diagnose!“