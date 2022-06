Frühaufsteher oder Morgenmuffel?

Katharina Krammer, Geschäftsführerin Weltladen Amstetten

Katharina Krammer startet mit Kaffee in den Morgen. Foto: Krammer

Wann starten Sie in den Tag?

Katharina Krammer: Das ändert sich ständig, derzeit starten wir jedoch schon um ca. 5 Uhr, da der kleine Sohnemann ein absoluter Frühaufsteher ist. Man wird sehr fröhlich begrüßt, das machts einfacher J.

Gibt es dazu ein spezielles Morgenritual?

Krammer: Das Morgenritual gestaltet sich dann relativ gemütlich, da wir genügend Zeit haben, um für Kindergarten und Arbeit fertig zu werden. Der Tag startet dann bei uns meistens im Wohnzimmer mit Kaffee und Bücher lesen.

Was war Ihr allererster Gedanke heute Morgen?

Krammer: Da schwirren mir meist sehr viele Gedanken herum, was alles zu erledigen ist, welche Ideen umgesetzt werden sollen und der Wunsch einmal auszuschlafen kommt auch hoch.

Lieber Tee oder Kaffee und warum?

Krammer: Unbedingt Kaffee, einfach weil’s ein Muntermacher in der Früh ist und ich gerne Kaffee trinke. Wer im Weltladen einkauft, weiß auch die gute Qualität zu schätzen, daher wird der Kaffee bei uns bewusst genossen. Später am Tag trink ich auch gerne mal Tee, den mögen auch die Kinder.

Was macht Ihnen morgens schlechte Laune?

Krammer: Wenn meine zwei Burschen grantig sind, dann ist der Morgen meist anstrengend. Sobald wir alle, zumindest halbwegs, ausgeschlafen sind, starten wir recht fröhlich und gut gelaunt in den Tag. Ich war schon immer ein Morgenmensch.

Und was bringt Sie in Hochstimmung?

Krammer: Wenn mein Mann schon mit den Kindern aufgestanden ist, und sie warten mit Frühstück und Kaffee unten in der Küche. Das ist ein guter Start in den Tag.

Wie sieht für Sie der perfekte Tag aus?

Krammer: Das ist ein Tag am Wochenende, an dem wir gemütlich Familienzeit miteinander verbringen können. Wir sind gerne bei uns im Garten draußen, der Griller läuft auf Hochtouren, die Kinder sind im Sandkasten – mehr braucht‘s nicht J.

Anna Raab, kfbö-Vorsitzende-Stellvertreterin, zuständig für die Aktion Familienfasttag

Der Duft verschiedener Pflanzen bringt Anna Raab in Hochstimmung. Foto: Raab

Wann starten Sie in den Tag?

Anna Raab: Meine Wochentage beginnen zu unterschiedlichen Zeiten. Wenn ich für meine Enkelin Elisa sorge, stelle ich mir den Wecker auf 6:30 Uhr. Sehr oft, besonders jetzt in der warmen und hellen Jahreszeit, werde ich schon um 5 Uhr durch das Vogelgezwitscher wach und genieße eine Zeit lang diesen lieblichen Gesang. Meist schlafe ich nochmals leicht ein, bis wirklich der Wecker läutet.

Gibt es dazu ein spezielles Morgenritual?

Raab: Einige meditative Gedanken und ein paar Streckübungen gehören zum Munterwerden.

Was war Ihr allererster Gedanke heute Morgen?

Raab: Es gibt Tage, da fahre ich mit Bus und Bahn zu Besprechungen der Katholischen Frauenbewegung. Also heißt es auf die Minute pünktlich zu sein. Da denke ich schon im Bett, was noch zu erledigen ist und wann ich aus dem Haus muss, um den Bus nach Amstetten nicht zu versäumen.

Lieber Tee oder Kaffee und warum?

Raab: Weil ich schon in Pension bin, genieße ich auch öfter ein längeres Frühstück. Zuerst stelle ich Wasser auf und bereite eine Kräuterteemischung zu. Zwei große Tassen Tee retten meinen Flüssigkeitsbedarf zumindest über den Vormittag. Vollkornbrot und Käse, einige Radieschen oder Paradeiser, auch einmal eine Marmeladensemmel esse ich sehr gerne. Wenn es unsere ehrenamtlichen Aktivitäten ermöglichen, frühstücken mein Mann und ich gemeinsam am Küchentisch, wo auch die Tageszeitung noch Platz hat und gleich durchgeblättert wird. Daneben hören wir Ö1 Journal und auch Morgenmusik. An den Vormittagen mit der kleinen Elisa ist es sehr kurzweilig, weil sie beim Frühstücken schon viele Fragen hat und wir uns gerne mir ihr unterhalten und beschäftigen.

Was macht Ihnen morgens schlechte Laune?

Raab: Schlecht gelaunt bin ich, wenn das Fensterputzen schon gar recht nötig wäre und mich das aber überhaupt nicht freut. Die Zauberfee dafür gibt es halt leider nicht.

Und was bringt Sie in Hochstimmung?

Raab: In gute Stimmung versetzt mich, wenn die erfrischende Morgenluft mit den verschiedenen Pflanzendüften durch die geöffneten Fenster hereinströmt und ich tief durchatmen kann.

Wie sieht für Sie der perfekte Tag aus?

Raab: Die in verschiedenen Farben blühenden Sträucher und das Gesumme der Bienen erfreuen meine Seele. Da danke ich Gott, dass ich mit so viel Natur um mich leben und wohnen kann.

Eveline Skarek, Dipl. Gesangspädagogin, Dipl. Sozialarbeiterin, Dipl. Multimediale Kunsttherapeutin, Atemtrainerin und Sängerin

Eveline Skarek Foto: Gottfried Arne Stefke

Wann starten Sie in den Tag?

Eveline Skarek: Mein Wecker ist die Sonne höchstpersönlich! Denn mein Schlafzimmerfenster öffnet meinen Horizont nach Osten, der immer wieder aufgehenden Sonne entgegen. Das ist für mich echte Lebensqualität, und ich möchte sagen, dass dies unverzichtbar für mich geworden ist. Vor meinem Fenster befinden sich Wiesen, Felder und Bäume. Es grasen Rehe, springen Hasen, stolzieren Fasane, spazieren Katzen, es zwitschern viele Vogelarten, die ich inzwischen am Gesang ihrer wundervollen Melodien bestimmen kann. Das alles verbindet mich jeden Morgen mit der Essenz des Lebendigen, der Fülle, Vielfalt und der Dankbarkeit.

Gibt es dazu ein spezielles Morgenritual?

Skarek: Es gehört zu meinem Morgenritual den Vorhang zu öffnen, achtsam wahrzunehmen was vor meinem Fenster gerade aufblüht, etwa Blumen in allen Farben, Heilkräuter und besonders zwei sich zueinander neigende Mostbirnbäume, sie sehen aus wie ein Liebespaar, besonders dann, wenn sie ihre prächtige Blütenfülle in der Baumkrone vereinen und man nicht mehr unterscheiden kann, wo der eine Baum anfängt und der andere aufhört. Manchmal schreibe ich in dieser Zeit ein Haiku.

Eveline Skarek wird am Morgen von der Sonne geweckt. Foto: Skarek

Was war Ihr allererster Gedanke heute Morgen?

Skarek: Zuerst kehrt das Bewusstsein vom weiten Land der Seele und der Träume langsam zurück und sortiert dann zielgerichtete Gedanken. Heute war mein erster Gedanke eher nüchtern: „Wie spät ist es?“ Dann folgte der Blick auf die Uhr… der Sonnenaufgang war heute punktgenau um 5.14 Uhr, morgen wird er um 5.12 Uhr sein. Das steigert sich noch bis zur Sommersonnenwende am 21. Juni. Ich freue mich dann, wenn ich bei offenem Fenster noch gemütlich im Bett eingekuschelt liegen bleiben darf.

Lieber Tee oder Kaffee und warum?

Skarek: Wilde Kräuter sind meine Herzenspassion, dass wissen alle, die mich näher kennen und bei jedem Pflänzchen am Wegesrand ein begeistertes Kurzreferat zu hören bekommen. Und so gibt es als erstes den geliebten Kräutertee. Kaffee ist mein Laster und meine Leidenschaft, der folgt dann meistens bald danach, zusammen mit dem gesunden Frühstück.

Was macht Ihnen morgens schlechte Laune?

Skarek: Wenn jemand meinen inneren Frieden zu stören versucht, und in dieser schönen, meditativen und intimen Aufwachphase, in der ich mich sammle, mich auf das Leben und die Liebe ausrichte, laut, viel und eindringlich von Dingen spricht, die ärgerlich, schrecklich oder furchtbar sind. Das geht gar nicht.

Und was bringt Sie in Hochstimmung?

Skarek: Meine Ideen für Projekte, mein Flow, meine Kreativität erwachen täglich mit mir gemeinsam. In dieser Phase schaffe ich künstlerisch und organisatorisch am meisten. Manchmal – aber bitte nicht weitersagen – hole ich dann auch schnell das McBook und baue mein sogenanntes „Bettbüro“ auf, um flüchtige Ideen rasch niederzuschreiben und frische Konzepte zu erarbeiten.

Wie sieht für Sie der perfekte Tag aus?

Skarek: Er beginnt mit einem Kuss von der Sonne am Morgen, geht weiter mit den Wildtieren und Pflanzen, Sport an der Donau, dann folgen beruflich mit lieben Kolleginnen und Kollegen die „perfect challenges“, das heißt für mich sinn- und heilvolles Arbeiten, die mich herausfordern und lernen lassen, und die ich dann aber sehr erfolgreich schaffe und mich darüber freuen kann. Am besten wäre dann auch noch ein Auftritt am Abend als Sängerin mit meiner Band „Say Yess & keep swinging“, das macht mich so richtig happy! Yeah! Als Krönung danach noch ein Besuch in einem gepflegten Restaurant – ein gemütlicher Ausklang zu zweit. Dann den Mond und den Sternenhimmel an einem See betrachten…

Robert Pussecker, Musiker u. ehemaliger Direktor der Regionalmusikschule Amstetten

Robert Pussecker startet meist vor Sonnenaufgang in den Tag. Foto: Pussecker

Wann starten Sie in den Tag?

Robert Pussecker: Den Tag starte ich meist vor Sonnenaufgang, da ich relativ schnell ausgeschlafen bin.

Gibt es dazu ein spezielles Morgenritual?

Pussecker: Ein fixes Ritual ist, dass ich in unserem Kellerstüberl die Pendeluhren aufziehe, um zu wissen, was es geschlagen hat.

Was war Ihr allererster Gedanke heute Morgen?

Pussecker: Mein erster Gedanke in der Früh ist: „Was soll ich heute wieder kochen!“

Foto: Pussecker

Lieber Tee oder Kaffee und warum?

Pussecker: Obwohl ich gerne Kaffee und Tee trinke, nehme ich mir für’s Frühstück nur im Urlaub Zeit. Einige Gläser Wasser reichen auch.

Was macht Ihnen morgens schlechte Laune?

Pussecker: Aufgrund meiner Neugier, was schon wieder alles passiert ist, nerven mich morgens nur mehr die schlechten Nachrichten im Rundfunk oder TV.

Und was bringt Sie in Hochstimmung?

Pussecker: Ich brauche keine „Hochstimmung“, ich bin zufrieden, wenn alles so wird oder bleibt, wie es sein soll.

Wie sieht für Sie der perfekte Tag aus?

Pussecker: Ein Tag war dann perfekt, wenn ich am nächsten Morgen den Sonnenaufgang, meine Familie und Freunde wiedersehe!