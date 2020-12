Im Erdgeschoß des neuen Gesundheitszentrums wird sich das Kosmetikfachinstitut von Benida Turselji befinden. Sie bietet Hautanalyse, Mikrodermabrasion, Micro-Needling, Ultraschall und Laserbehandlung zur dauerhaften Haarentfernung mit dem Diodenlaser Zodiac an. Pediküre und Maniküre sowie Waxing zur Haarentfernung sind weitere Angebote.

Für besondere Behandlungen wird auch Frau Dr. Sabine Lahnsteiner, deren Privatordination sich auf der selben Ebene befinden wird, hinzugezogen. „Ich werde im Rahmen der Kosmetik eine PRP Behandlung (Platelet Rich Plasma), auch bekannt unter Vampier Needeling oder Plasma Needeling, anbieten. Das sind natürliche Behandlungsmöglichkeiten zur Erneuerung der Gesichtshaut mit dem Effekt zur Gesichtsverjüngung. Bei dieser Methode wird Eigenblut aus der Vene entnommen, anschließend aufbereitet und per Needeling (feine Nadeln) auf dem Gesicht wieder aufgetragen. So wird die Regeneration der Haut ausgelöst und die Bildung von neuem Kollagen angeregt“, erklärt die Allgemeinmedizinerin. Auch Aknenarben und Pigmentstörungen können verbessert werden.

Dr. Oana Graur-Berjawi, Fachärztin für Zahn-Mund- und Kieferheilkunde, ist im 1. Obergeschoß ansässig.

In ihrer Wahlarztordination im 2. Obergeschoß des „dr.haus“ behandeln Herr Prim. Dr. Marc Wolff und Frau Dr. Diana Klecha das gesamte Spektrum an psychiatrischen Erkrankungen wie z.B. Depressionen, bipolaren Störungen und Psychosen. Prim. Dr. Wolff ist darüber hinaus auf die Behandlung von Angst- und Zwangsstörungen sowie Persönlichkeitsstörungen spezialisiert und wendet hier modernste verhaltenstherapeutische Methoden an. Frau Dr. Klecha verfügt über besondere Expertise auf dem Gebiet der Alkoholabhängigkeit und Burn-Out-Behandlung. Auch bei Schlafstörungen unterstützt Dr. Klecha Sie gerne, damit Sie wieder gesund und erholsam schlafen können.

Der Internist Prim. Dr. Alfons Schaurhofer behandelt in seiner Wahlarztordination im 2. Obergeschoß Patientinnen und Patienten mit Herz-/Kreislaufproblemen, Bluthochdruck, Stoffwechselerkrankungen und Gefäßerkrankungen. Das Thema Magen- und Darmerkrankungen liegt dem Facharzt besonders am Herzen. Der Darm beeinflusst und entwickelt zwei Drittel unseres Immunsystems, weshalb eine Störung in diesem Bereich den ganzen Menschen aus dem Gleichgewicht bringen kann.

Der Ordinationsstart in Neufurth ist bei allen Ärzten für Beginn des Jahres 2021 vorgesehen.