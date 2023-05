Fünf Fragen zum karriere clubbing #23

Gibt es spezielle Beratungen für Eltern?

Eltern sind mit ihren Kindern herzlich willkommen, am besten ist hierfür der Freitagnachmittag, 16. Juni, geeignet. An diesem Tag ist das karriere clubbing in der Wirkstatt bis 17 Uhr geöffnet.

Wer stellt beim karriere clubbing aus?

Beim karriere clubbing stellen ausschließlich Mostviertler Lehrbetriebe aus – und zwar aus allen Branchen und unterschiedlichster Betriebsgröße. 30 Betriebe aus den Bezirken Amstetten, Waidhofen an der Ybbs, Scheibbs und Melk präsentieren sich. Zusätzlich gibt es einen Stand vom Berufsförderungsinstitut BFI, der Lehrstellen- App lenaguru, dem Jugendservice Ybbstal und dem beta campus.

Foto: Werbung

Wie kann ich mich als (Schul-)Gruppe anmelden?

Pädagogen können ihre Schulklasse ganz einfach und unkompliziert im Internet unter https://mein-lehrbetrieb.at/anmeldung-schulklassen anmelden. Wunschtag und Wunschuhrzeit können angegeben werden. Zwei bis drei Stunden sind idealerweise einzuplanen. Die Schüler erhalten einen Fragebogen.

Seit wann gibt es das karriere clubbing und wer steht dahinter?

Das karriere clubbing wurde im Jahr 2015 aus der Taufe gehoben. Organisator der Veranstaltung ist der Verein „Mein Lehrbetrieb“. Bisher fand die Messe im Schloss Rothschild in Waidhofen statt, heuer kommt mit Amstetten ein zweiter Standort hinzu.

Foto: Werbung

Welche Aktivitäten gibt es neben der Fachmesse?

Der Verein „Mein Lehrbetrieb“ gibt eine Lehrlingsbroschüre mit 100 Berufen in rund 80 Lehrbetrieben heraus. Zudem stellen sich die Betriebe auf der Webseite www.mein-lehrbetrieb.at mit Videos und 3D-Rundgängen vor. Aktuell wird an einer Kooperation mit der Bildungsmeile und der Lehrlingsinitiative des Vereins Westwinkel gearbeitet. Das karriere clubbing Waidhofen an der Ybbs findet von 20. bis 22. September statt.