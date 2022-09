Für jeden Geschmack

Durch die Innenstadt schlendern, nette Menschen treffen und zwischendurch bei guten Gastronomiebetrieben auf eine kulinarische Weltreise gehen. Die Amstettner Genussmeile vereint all das unter einem neuen Namen und verspricht damit ein echtes Schmankerl zu werden.

„Viele Leute wissen gar nicht, wie groß die kulinarische Vielfalt bei uns in Amstetten ist“, erklärt Werner Seifert, einer von 13 Wirten, die am Freitag, 16. September, ab 17 Uhr zur kulinarischen Rundreise durch die Innenstadt einladen. Mit einem Pass können sich die Besucher bei den einzelnen Stationen „durch die Welt kosten“. „In jedem Lokal gibt es kleine Häppchen, die einem Länderthema gewidmet sind“, erklärt Seifert.

Der Bogen spannt sich von Indien (Yellow), über Bayern (Stadtbrauhof), Venezuela (Mian), Frankreich (Der Feinspitz), Italien (Hofcafe), USA (grill.BAR), Karibik (Gürtlers Feierabendbar & Patisserie Naderer), Österreich (Cafè-Bar Seitenblick), Wachau (Gasthof zum goldenen Pflug), Ungarn (Winter’s) und Mexiko (Dahoam Cafe Restaurant) bis hin zu Spanien (Sound).

„Alle Lokale sind bequem zu Fuß erreichbar,“ freut sich der Hofcafé-Chef auf die Kooperationsveranstaltung mit seinen Kollegen, die zusammen mit dem Stadtmarketing Amstetten entwickelt wurde.

Gastronomie hat viele schöne Seiten

Trotz aller Schwierigkeiten, die der Branche im Moment das Leben oft nicht ganz einfach machen, kommt Werner Seifert immer wieder ins Schwärmen, wenn er über seinen Beruf spricht.

„Meine Frau und ich sind über die Gastronomie nach Amstetten gekommen und bald 30 Jahre hier“, so der gebürtige Wiener, der von Anfang an Seite an Seite mit seiner Gattin Christine um seine Gäste bemüht war. Das Rezept, mit dem der Familienbetrieb punktet, heißt: Qualität bei Speisen und Getränken und ein freundliches Service, sodass sich der Gast wie zu Hause fühlt.

„Gerade Corona hat gezeigt, wie wichtig es ist, sich mit anderen Menschen persönlich auszutauschen. Die Digitalisierung kann ein klassisches Gespräch an der Bar nicht ersetzen. Dazu braucht es die menschliche Nähe“, bringt es Werner Seifert auf den Punkt. „Genau dort wollen wir mit Initiativen wie der Amstettner Genussmeile anknüpfen.“

In diesem Sinne: Die Einladung gilt - für ein paar entspannte Stunden im Zentrum der Bezirkshauptstadt!



Genussmeile - kurz notiert:

Yellow, Preinsbacher Straße 1: Indien

Stadtbauhof, Hauptplatz 14: Bayern

Mian, Hauptplatz 32: Venezuela

Der Feinspitz, Alte Zeile 2:Frankreich

Hofcafe/Mojo, Wiener Straße 11: Italien

grill.BAR, Bahnhofstraße 2: USA

Gürtler’s Feierabendbar & Patisserie Naderer, Rathausstr. 13: Karibik

Cafè-Bar Seitenblick, Preinsbacher Straße 2: Österreich

Dahoam Cafe Restaurant, Hauptplatz 16: Mexiko

Sound, Preinsbacher Straße 1: Spanien

Winter‘s, Preinsbacher Straße 10: Ungarn

Gasthof zum goldenen Pflug, Rathausstraße 12: Wachau

Und so funktioniert’s: Über den Stadtmarketing- Online-Shop kann man sich sein/e Ticket/s sichern und am Freitag, 16. September, ab 17 Uhr seinen persönlichen Sammelpass vom Büro der Stadtmarketing Amstetten GmbH abholen. Ausgerüstet mit dem Sammelpass kann man sich auf seine kulinarische Weltreise begeben.

Ticketpreis: VVK 25 Euro, AK 35 Euro