Am Samstag, 17. Juni und Sonntag, 18. Juni 2023 lädt Waidhofen wieder ein, im Rahmen von „Garten findet Stadt“ das wunderbare Stadtgrün zu entdecken. Naturvermittler nehmen Sie mit auf spannende Touren und verraten allerhand Wissenswertes über Waidhofens grünes Netz.

Der Garten als Speisekammer

Die Rundgänge führen durch die Parks der Stadt und durch blühende Gärten. 2023 steht der Garten als Speisekammer im Mittelpunkt. Alle Gäste sind eingeladen zum Kosten, Genießen und selber Anpacken. Ambitionierte Privatgärtner, die eine „Natur im Garten“-Plakette besitzen bzw. bald bekommen, öffnen an diesem Wochenende ihre Pforten, laden Sie ein zum gemütlichen Austausch in ihre grünen Refugien und bieten abwechslungsreichen Kulturgenuss.

Vernissage „Krauthappl“

Das Krauthappl, eine für die Region ganz typische Gemüseart, die der Waidhofner Bevölkerung um 1900 und während der beiden Weltkriege vermutlich das Überleben gesichert hat. Am flachen Bergrücken über Waidhofen, mit dem von weitem sichtbaren weißen Kreuz, hat sich die Bezeichnung Krautberg erhalten. Hundert Leinwände à 100 x 100 cm wurden von Herbert Petermandl gestaltet und ergeben zusammen das wahrscheinlich größte Gemälde eines Krauthappls weltweit.

Ca. 30% des Gesamtwerkes wird von 2. bis 4. Juni in der Waidhofner Stadtgalerie zwischenpräsentiert. An den Gartentagen wird das Kunstwerk als Gesamtes erstmalig im Schlosshof präsentiert und kann an beiden Tagen von 15 bis 18 Uhr vom Schlossturm aus betrachtet werden.

Wir freuen uns darauf gemeinsam die Freude am Gärtnern zu teilen und Sie bei unseren Gartentagen begrüßen zu dürfen!

www.waidhofen.at/gartentage