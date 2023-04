Die schönsten Geschichten schreibt das Leben

Eigentlich schweben Karin und Matthias Harreither-Fried auf „Wolke 7“. Der 26-jährige Gastronom und seine 24-jährige Ehefrau sind seit 10 Jahren ein glückliches Paar, seit sieben Monaten verheiratet und erwarten im Sommer ihr erstes Kind. Damit nicht genug, eröffnen sie am 29. April ihr Gasthaus, den „Leonhardihof“ mitten in St. Leonhard am Walde.

Nur eines trübt das Glück des jungen Paares – die unerwartet schwierige Suche nach Mitarbeitern, vor allem für´s Service! „Dabei können wir so viel bieten“, erklärt Matthias. „Eine 4-Tage-Woche, einen Lohn über dem Kollektiv (plus Trinkgeld), auf Wunsch sogar eine Dienstwohnung und freie Kost und nicht zuletzt ganz, ganz viel Begeisterung fürs Gastgewerbe!“

Zurück zum Start einer Geschichte, wie sei nur das Leben schreiben kann. Begonnen hat alles vor 10 Jahren. Matthias Fried, der junge Koch/Kellnerlehrling aus Oberndorf, und Karin Langsenlehner, 14-jährige Schülerin und angehende Friseurin aus Gresten, lernen sich kennen und lieben.

Die Ausbildungsjahre im „Schwarzen Elefanten“ in Scheibbs weckten bei Matthias die Lust nach mehr. Saisonjobs sollten sein Fachwissen vertiefen. Begleitet von Freundin Karin, die sich kurzerhand zur Skilehrerin ausbilden ließ, übersiedelte das junge Paar nach Matthias´ Bundesheerdienst bei der Militärmusik nach Hinterglemm. Drei Saisonen war der junge Koch dort als Küchenchef tätig.

Nach Salzburg ging es weiter ins Schweizer Zermatt. Leider zwang die Corona-Pandemie der aufstrebenden Karriere nach nur einem Jahr eine unerwartete Pause auf.

Zurück in der Heimat folgte ein kurzes Intermezzo im ehemaligen Lehrbetrieb in Scheibbs, ehe das Paar in den Tiroler Skiort Ladis weiterzog. Matthias arbeitete dort eine Saison als Sous-Chef ehe er sich für eine Stelle im „Ikarus“ im Hangar 7 entschied.

Weil beide damals insgeheim schon andere Pläne schmiedeten, machte Karin parallel die Facharbeiterausbildung für Landwirtschaft. „Wir wollten einen kleinen Bauerhof finden, und mit unseren eigenen Produkten darum einen Gastronomiebetrieb aufbauen“, erklärt Matthias.

Ein Inserat in der Zeitung „Der Landwirt“ brachte den Stein ins Rollen. Einer der ersten Anrufe auf ihre Hof-Suche kam nämlich ganz aus der Nähe, von Herbert und Erika Harreither (78) aus St. Leonhard am Walde. Das erfolgreiche Gastwirt- und Landwirte-Ehepaar suchte Nachfolger für sein Lebenswerk und wurde prompt in Matthias und Karin fündig.

„Wir sind Familie Harreither enorm dankbar, dass sie uns ihr Vertrauen geschenkt und uns mit dieser großen Aufgabe betraut haben“, zeigt sich das Paar demütig.

Vom angedachten kleinen Betrieb war das Anwesen im Ortszentrum nämlich ein großes Stück entfernt. Ein riesiger Gasthof mit Landwirtschaft (früher beherbergte der Familienbesitz auch ein Busunternehmen und ein Pflegeheim), 30 Milchkühe, ein großes Stück Land und sogar eine eigene Kapelle waren deutlich mehr als das, was sich die jungen ehrgeizigen Mostviertler für ihren Start in die Selbstständigkeit erhofft hatten.

Dass mit der Betriebsübernahme auch der Familienname angenommen werden sollte, war für Karin und Matthias kein Problem. Seit der Hochzeit im August vergangenen Jahres tragen sie ihn mit Stolz im Doppelnamen Harreither-Fried.

Stichwort Hochzeit: Diese haben Karin und Matthias in der hofeigenen Kapelle nahe dem Panoramahöhenweg gefeiert. „Ein wunderbarer Platz im Grünen mit Platz für 30 Personen und fast endloser Fernsicht“, schwärmen beide noch von ihrem schönsten Tag im Leben.

Behutsamer Umbau im altehrwürdigen Haus

Im neuen Zuhause im Herzen von St. Leonhard am Walde richtete sich das junge Glück in nur zwei Monaten eine Wohnung ein, um dem altehrwürdigen Haus, das sie zum Leonhardihof umbenennen, neues Leben einzuhauchen. Mit viel Gespür für den Erhalt der alten Gemütlichkeit treiben sie in kleinen Schritten einen behutsamen Umbau voran.

Das erste Ergebnis dieser Bemühung ist die 140 Personen fassende Gaststube, die pünktlich zur Eröffnung im neuen Glanz erstrahlt. Zentraler Blickfang ist der komplett neue Schankbereich. Mustergültig geplant und ausgeführt von der Tischlerei Schneider aus Euratsfeld werden von hier aus die Gäste bedient, die ihrerseits über große neue Fenster (von der Firma Auer) einen herrlichen Blick zur Bergwelt rund um den Ötscher werfen können.

Auffallend sind die frischen Farben und Wandmalereien – auch im großen Vorhaus, welche die Handschrift von Meistermaler Andreas Lenghauer aus Gresten tragen.

Zu den baulichen Maßnahmen kam viel moderne Gastrotechnik. Das neue Apro-Kassensystem gehört hier ebenso dazu, wie die exklusive Kaffeemaschine mit Schweizer Qualitätsmahlwerk oder die chromglänzende Zapfanlage, aus der weiterhin Kaiser Bier fließt. Seit über 50 Jahren ist das Premiumbräu aus Wieselburg die Nummer 1 im Haus.

„In den wenigen Wochen seit Mitte Februar ist enorm viel geschehen“, blicken Karin und Mattias mit Stolz zurück. Und sie sind vielen fleißigen Händen unendlich dankbar. Vor allem die Eltern und Geschwister, aber auch Freunde packten Tag für Tag kräftig an. „Ohne sie hätten wir es nicht geschafft“, so die junge Wirtin in Vorfreude auf die Eröffnung und die bereits sehr gut gebuchten Wochen danach.

„Der Leonhardihof soll ein gutbürgerliches Gasthaus mit bodenständigen Gerichten sein, mit Zutaten aus der Region, und so gut es geht aus eigener Produktion“, versichert Matthias und erwähnt so neben bei, dass er und seine Gattin im Vorjahr zusammen mit Familie Harreither acht Tonnen Erdäpfel geerntet haben.

Wie sehr ihnen die Bodenständigkeit am Herzen liegt, haben Matthias und Karin während der Umbaumonate bewiesen, als sie für den sonntäglichen Stammtisch-Wunsch vieler Gäste ein Extrazimmer zur Gaststube umfunktionierten, „auch wenn wir oft erst wenige Stunden zuvor alles sauber machen konnten“, erinnern sie sich.

„Wir haben viele Ideen im Kopf!“

Große Pläne haben die jungen Wirte im Leonhardihof für die Zeit nach der Eröffnung. Sie wollen es aber Schritt für Schritt angehen. „Die Fixkostenbelastung im Haus ist schon eine große Nummer. Die gilt es einmal zu verdienen“, zeigt sich der Hausherr schon sehr professionell. Ungeachtet dessen sind seine Gedanken schon ein ganzes Stück weiter. Der Gastgarten mit Ötscherblick und großem Kinderspielplatz stehen ebenso auf der „To-do-Liste“, wie ein Ab-Hof-Laden, wo Matthias irgendwann auch eigene Wurstproduktionen anbieten möchte.

Dass ihm aber auch ein eigener Restaurant-Bereich mit Spezialitäten vorschwebt, daraus macht der Wirt keinen Hehl. Darin wird sich auch heimisches Wild auf der Karte finden, das er von Jägern aus dem Ort beziehen will. Matthias ist zwar selbst Waidmann, momentan ruht die Jagd aber aus Zeitmangel.

Selbst bei den „Haustieren“ denkt er ein Stück weiter. Zu den 30 Milchkühen im Stall hat er eine weitere Rinderrasse ins Auge gefasst. Mehr will er aber noch nicht verraten.

Auch die Pferdeleidenschaft von Ehefrau Karin hat einen festen Platz in den Zukunftsplänen. Wunderschöne, schon sehr professionell vorbereitete Weiden gibt es rund ums Haus, das den Schutzpatron der Pferde im Namen trägt.

Detail am Rande: Vor acht Jahren war Matthias (damals noch Fried) zum ersten Mal in seinem Leben in St. Leonhard – mit seiner Freundin als Gast bei einer Goldenen Hochzeit von Karins Großeltern im Gasthaus Harreither. Eine Mitarbeiterin des Hauses hat damals zu Karin gesagt: „Dieser Betrieb würde perfekt für Euch passen!“ Wie recht sie doch hatte!