Josef und Maria Sommer heißen Sie in ihrem Gasthaus direkt neben der Wallfahrtskirche in Neukirchen am Ostrong herzlich willkommen. Auch Oma Maria und Opa Leopold sowie die Kinder David und Marlene arbeiten im Familienbetrieb fleißig mit.

Das Gasthaus ist von Mittwoch – Sonntag von 9 - 24 Uhr geöffnet, auf Anfrage auch gerne außerhalb dieser Zeiten. Denn die Familie Sommer ermöglicht sowohl verschiedenste private Feiern im geschlossenen Rahmen, wie auch die rasche Bewirtung von Reisegruppen, auf Wunsch auch mit Kirchenführung. Zur Verfügung stehen verschiedene Räumlichkeiten und der gepflegte Gastgarten.

Gasthaus Sommer, Maria & Josef Sommer

Neukirchen 4, 3650 Pöggstall

02758/2254 oder 0676/3337444

www.gasthaus-sommer.at