Gebäck & Mehlspeisen ersetzen Bahnschalter

Die Digitaliserung hat den alten Bahnhofschalter in Amstetten wegrationalisiert. Die Lücke im Gebäude hat nun mit einem topmodernen Backshop der Bäckerei-Konditorei-Café Danecker einen würdigen Ersatz.

Regionale und frische Zutaten sowie höchsten Qualitätsanspruch zeichnen den Amstettner Familienbetrieb aus, der vor über sieben Jahrzehnten gegründet worden war und seit fast 15 Jahren von Richard Palmetzhofer geführt wird.

Seiner Kreativität und Neugier ist es zu verdanken, dass es am Durchgang zu den Bahnsteigen täglich von 5 Uhr in der Früh bis 20 h am Abend frisches Brot und Gebäck, Café, Mehlspeisen, Snacks sowie die Grundnahrungsmittel wie Brot, Mehl, Milch, aber auch Getränke gibt.

Die erstklassigen Produkte präsentieren sich dem Besucher in einem sehr stylischen Ambiente, das wie ein optisches Gegenstück zur alten Handwerkskunst der Amstettner Bäckerei wirkt.

„Wir lieben unser Handwerk, denn der frische Duft von Brot macht die tägliche Arbeit in der Backstube zu etwas ganz besonderem“, versprüht Richard Palmetzhofer Begeisterung. „Wir backen wie früher, und das schmeckt man auch!“

Brot, Gebäck und Mehlspeisen von Danecker gibt es mittlerweile in 10 Filialen – 3 x Amstetten (Bahnhof, Allersdorf, Viehdorfer Straße), Greinsfurth, Mauer, Wallsee, Aschbach, Eurtasfeld, Perg und Linz.

www.danecker.at