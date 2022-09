GeBIERgsdorf Gaming lädt ein

Ein Höhepunkt im Gaminger Vereinsjahr ist der GeBIERgskirtag, der heuer schon zum 8. Mal mit einem umfangreichen Rahmenprogramm stattfindet. So kann am 11. September ein bieriger Frühschoppen genossen werden, die Geschäfte und Kirtagsstände laden zum Flanieren ein und auch für Kinder gibt es viel zu Entdecken.

Zu erfahren gibt es in Gaming das ganze Jahr über einiges zum Thema Bier. Einblick in die moderne Bierproduktion und die Biervielfalt bekommt man in den beiden Gaminger Privatbrauereien „Das Kartausen-Bräu“ und „Bruckners Erzbräu“. Die Gaminger Wirtschaft bietet dazu unterschiedlichste „bierige“ Produkte zum Genießen oder Verschenken. Am Gaminger GeBIERgsweg erfährt man auf 18 Stationen Wissenswertes rund um das flüssige Gold. Garniert mit abwechslungsreichen Mitmach-Stationen und vielen Tipps.