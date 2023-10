Brauchen wir einen „globalen Sperrvertrag für fossile Brennstoffe“?

Das 1,5 Grad Ziel halten viele für kaum mehr erreichbar. Trotzdem skizziert der Anthropologe und Ökonom Jason Hickel in einem sicherlich kontrovers rezipierten Artikel einen (bzw. den vielleicht noch einzig) möglichen Ausweg: Ähnlich wie bei nuklearem Material sollte die Weltgemeinschaft einen stufenweisen „Sperrvertrag“ gegen die Weitererzeugung und -verbreitung von fossilen Brennstoffen vereinbaren. Es folgt hier der von mir aus dem Englischen übersetzte und etwas gekürzte Artikel „What would it look like if we treated climate change as an actual emergency?“, erschienen 2021 im „Current Affairs“ Magazin.

Hickel schreibt: Auch nach der 26. UN-Klimakonferenz sieht es nicht gut aus. Mit den bisherigen nationalen Verpflichtungen werden wir das Pariser Klimaziel von 1,5 Grad weit verfehlen. Eher steuern wir auf eine Erwärmung von 3 Grad zu. Wenn das geschieht, werden wahrscheinlich 30–50 % der lebenden Arten ausgelöscht. Mehr als 1,5 Milliarden Menschen werden ihre Heimat verlassen müssen, ein Großteil der Tropen wird unbewohnbar werden… ein „Todesmarsch“.

Jason Hickel behandelt daher die Frage: Was würde es bedeuten, wenn wir die Klimakrise wie einen echten Notfall behandeln würden?

Die mit Abstand wichtigste Intervention wäre jene, zu der bisher keine Regierung bereit war: Den Verbrauch fossiler Brennstoffe nach einem verbindlichen Zeitplan zu reduzieren, bis die Industrie rund um Kohle, Gas und Öl zur Mitte des Jahrhunderts weitgehend niedergefahren ist. Dies ist nach Hickel der einzig „ausfallsichere“ Weg, den Klimawandel nachhaltig zu stoppen. Fossile Brennstoffe sind für mindestens drei Viertel der gegenüber der vorindustriellen Zeit erhöhten Treibhausgasemissionen verantwortlich und müssen daher verschwinden. Aber die Politik ist fast überall zu schwach, es mit großen Unternehmen und deren Lobbyisten aufzunehmen, die natürlich mit aller Kraft kämpfen, um die Bedrohung ihrer Gewinne abzuwehren.

Klar ist auch: Eine ausreichend schnelle Reduktion fossiler Brennstoffe bedeutet eine grundlegende Veränderung. Und selbst wenn wir alles daran setzen, erneuerbare Energien auszubauen und die Effizienz zu verbessern – was wir dringend tun müssen! – wird das nicht reichen. Daraus folgt: Wir müssen mit weniger Energie auskommen. Mit viel weniger! Die reichen Länder sind für die überwältigende Mehrheit der anthropogenen THG-Emissionen verantwortlich. Ihr Energieverbrauch liegt weit über dem Notwendigen, Überschüsse werden für die Expansion der Unternehmen und Luxus-Konsum verwendet. Ein Fair-Share-Ansatz würde aber heißen, dass die reichen Länder die Nutzung fossiler Brennstoffe bis 2030 oder 2035 weitgehend einstellen, um den ärmeren Ländern mehr Zeit zu geben.

Die bestehende kapitalistisch orientierte Wirtschaftsordnung, die auf ständiges Wachstum angewiesen ist, wird laut Hickel strukturell nicht in der Lage sein, einen solchen Übergang zu meistern. Chaos wäre zu erwarten: hohe Energiepreise, Inflation, Konsumeinbruch, Firmenpleiten, Arbeitslosigkeit, etc.

Aber es gibt einen anderen Weg: Man muss in den „Notmodus“ schalten. Dies erfordert allerdings, ehrlich zu sein, was die Realität angeht. Keine Märchen mehr! Und viele der notwendigen Schritte, die im folgenden skizziert werden, sind eine Herausforderung!

Erstens – und das ist sicherlich eine höchst umstrittene Forderung - sollten die fossile Brennstoff-Industrie und die Energieunternehmen auf volkswirtschaftlich geeignete Weise unter öffentliche Verwaltung gestellt werden – mit dem Ziel, den Brennstoff-Verbrauch nach wissenschaftlich fundierten Zeitplänen herunterzufahren. Und das, ohne ständig gegen Lobbys ankämpfen zu müssen, und auch, um Preischaos zu vermeiden und Energie v.a. für lebenswichtige Dienstleistungen zu nutzen. Gleichzeitig müssen wir „nicht lebensnotwendige“ Teile der Wirtschaft verkleinern, um den Energiebedarf zu reduzieren: Privatjets, Flugverkehr, überdimensionierte Autos, industrielles Rindfleisch, Fast Fashion, Militär, usw. Wir müssen die Wirtschaft auf das ausrichten, was für das menschliche Wohlergehen und die ökologische Stabilität erforderlich ist.

Zweitens müssen wir die Menschen schützen, indem wir eine solide soziale Grundlage bzw. Garantien schaffen: für Wohnraum, Medizin, Bildung, Energie, Wasser, Internet usw. Aufgrund geringerer (Über-)Konsumproduktion können mehr Menschen in diesen Bereichen tätig werden bzw. kann die Arbeitswoche verkürzt werden.

Drittens: Um den Verbrauch weiter zu senken und auch der Inflation vorzubeugen sollte die Kaufkraft bzw. der exorbitante Überkonsum der sehr Wohlhabenden und Reichen reduziert werden, etwa durch Vermögenssteuern. Wie der Wirtschaftsforscher Piketty betont ist das der wirkungsvollste Weg, um überbordende Emissionen zu reduzieren. Dieser Ansatz wird auch oligarchische Macht reduzieren, die bekanntlich vielerorts die Demokratie untergräbt.

Viertens brauchen wir eine massive öffentliche Mobilisierung (Investitionen, Arbeitskräfte), um die ökologischen Ziele zu erreichen: Ausbau der Erneuerbaren Energie und der Öffis, Gebäudesanierung, Ökosysteme regenerieren, usw. Und schließlich brauchen wir ein Kommittment der reichen Länder für Klimawandel-Reparationszahlungen an den globalen Süden, etwa durch Schuldennachlässe, um dort eine schnelle Energiewende zu ermöglichen.

Wie würde eine solche Welt dann aussehen?

Wir würden vielleicht den Nervenkitzel und die globale Verbundenheit spüren, Teil von etwas Großem, etwas Transformierendem zu sein. Es gäbe weniger Verschwendung und mehr sinnerfüllende Jobs. Unsere Gesellschaft wäre gleichberechtigter und die Wirtschaft v.a. auf wichtige menschliche Bedürfnisse ausgerichtet. Und die klimaschädlichen Emissionen würden sinken!

Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sehr viele Regierungen und Volkswirtschaften – v.a. aus Angst vor wirtschaftlichen Nachteilen - dazu bereit sein werden. Deshalb braucht es nach Jason Hickel – ähnlich wie bei atomarem Material und Atomwaffen - einen globalen „Vertrag über die Nichtverbreitung fossiler Brennstoffe“!