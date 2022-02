Gedanken zum Klima von Paul Dietl

Kürzlich ließ der Vizepräsident der Landwirtschaftskammer OÖ aufhorchen: „An der Agrar-Photovoltaik führt kein Weg vorbei.“ Mit dem Begriff „Agri-PV“ ist die großflächige Installation von PV-Anlagen auf landwirtschaftlichen Flächen gemeint, wobei zwischen den PV-Modul-Zeilen auch Landwirtschaft betrieben werden kann, siehe Foto anbei.

Viele Landwirte und Stromfirmen stünden bereits in den Startlöchern, und die PV-Wertschöpfung sei pro Hektar höher als beim Anbau von Feldfrüchten. Für Gerda Holzinger, Erste Bank CEO, besteht ein wesentliches Energiewende-Hindernis darin, „dass die Flächen für all die Wind- und Photovoltaikanlagen, die wir brauchen, nicht in Sicht sind. Das Geld und die Betreiber sind bereit, aber es fehlen die Widmungen.“

Sofort stellt sich natürlich die Frage: Darf bzw. kann man Agrar-Flächen für Grünstromproduktion opfern, ohne die Ernährungssicherheit zu gefährden? Bekanntlich werden schon jetzt Unmengen an Futtermitteln wie Soja und Lebensmittel wie Fleisch usw. von anderen Kontinenten herangeschifft, und man könnte meinen, Österreich bzw. Europa wäre im 21. Jahrhundert nicht einmal fähig, sich selbst zu ernähren… (Die bedenkliche Abhängigkeit von russischem Gas und Öl soll hier erst gar nicht thematisiert werden.)

Beruflich bin ich gewohnt, Abschätzungen über (globale) Größenordnungen oder Machbarkeiten zu erarbeiten. So habe ich kürzlich einen (grafischen) Vergleich erstellt, der zwar etwas theoretisch bzw. zugespitzt ist, doch recht anschaulich zeigt, wo ein Teil des Problems aber auch ein im Prinzip einfacher Lösungsansatz liegt.

Die Umrisse in der untenstehenden Grafik repräsentieren – als Beispiel - die Bundesrepublik Deutschland mit einer Fläche von knapp 36 Millionen Hektar. Etwa 17 Mio Hektar davon – in der Grafik grün angedeutet - sind landwirtschaftlich gewidmete Fläche. Der wiederum größte Teil hiervon, ca. 10 Mio Hektar, werden zur Erzeugung tierischer Nahrung verwendet.

Nun lautet die Überschlagsrechnung: Nehmen wir an, unsere Nachbarn (bzw. wir) würden uns dazu aufraffen, wozu Ärzte und Ernährungsexperten sowieso raten. Nämlich: zumindest zwei oder drei Tage in der Woche „leicht“ zu essen, d.h. zum Großteil auf tierische bzw. zumindest auf fleischliche Nahrungsmittel zu verzichten.

Dann würde aufgrund der um ein Vielfaches energieeffizienteren Produktion von pflanzlichen Lebensmitteln so viel landwirtschaftliche Fläche für PV-Anlagen frei werden, dass man damit (im jährlichen Durchschnitt) gleich den gesamten deutschen Strombedarf von ca. 500 TWh decken könnte! Und die riesige Einsparung von (fossilen) Rohstoffen für die motorisierte Feldarbeit, Düngung, Trocknung, Verarbeitung, etc. ist hier noch gar nicht eingerechnet.

Gibt es in Deutschland also genügend PV-Flächen? Antwort in der Fraunhofer-Studie „Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland“: „Ja, und zwar ohne nennenswerte Konflikte mit der Landwirtschaft. Ein wichtiges Konzept ist dabei die doppelte Flächennutzung, wie etwa die Agri-PV.“ Weiters: „Zerstören PV-Anlagen ökologisch wertvolle Flächen? Nein, ganz im Gegenteil! Gewöhnlich fördern sie Renaturierung und Biodiversität, indem intensiv bewirtschaftete Flächen in Grünland oder gar Biotope umgewandelt werden.“

Es zeigt sich, wie auch bei anderen Klimaschutz-Themen: umweltfreundlicher Konsum bzw. CO2-neutrale Technologien führen dazu, dass wir nicht nur nachhaltiger, sondern auch gesünder und stilvoller leben, weniger Lärm, Staub, und Giftstoffe emittieren, weniger Importe und Schlachthöfe brauchen, Artenvielfalt und lokale Wirtschaft fördern (und nicht diverse Öl- & Gas-Diktatoren) oder beispielsweise durch Videokommunikation und schnelle Bahnverbindungen weniger Zeit in klaustrophobischen Sardinenbombern verschwenden. Wird doch noch alles gut?

Referenz:

https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/aktuelle-fakten-zur-photovoltaik-in-deutschland.pdf