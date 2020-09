„Glücklicherweise sind die Bauern einen gemeinsamen Weg gegangen, haben Geschäftsanteile gezeichnet, Arbeitsleistung eingebracht und am Standort der Landwirtschaftlichen Fachschule in Hohenlehen eine bäuerliche Schlachtgemeinschaft gegründet“, berichtet der Direktor der Bergbauernschule und Obmann der Genossenschaft, Leo Klaffner.

Somit ist ein Großteil der Lieferanten als Mitglied der Genossenschaft auch Miteigentümer am Unternehmen – eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Gemeinsam bieten sie gut gereiftes Biofleisch, kontinuierliche Qualität und Fleischprodukte aus der Region an.

Mittlerweile gehören der Genossenschaft mehr als hundert Bauern aus dem Ybbstal mit ihren klein strukturierten Betrieben an, die vorwiegend biologische Landwirtschaft betreiben, denen das Wohl der Tiere und eine naturnahe Lebensweise sehr am Herzen liegt. Mit viel Liebe und Weitsicht bewirtschaften sie ihre vorwiegend klein strukturierten Höfe. Großteils werden die Tiere aus den Betrieben der Umgebung nach Hohenlehen zur Schlachtung und zur Veredelung gebracht.

„In Niederösterreich bieten Spitäler und Großküchen zumindest 25 Prozent Bio-Anteil bei ihrer Verköstigung an“, weiß Leo Klaffner: „Das kommt uns sehr zugute, denn zu unseren Kunden zählen Landeskliniken, Landespflegeheime und Schulen im Mostviertel ebenso wie Bioläden, Fleischhauer und Gastronomiebetriebe.

Ob Birnenspeck, Kräuterling, Rinderschinken, Chiliwurzen, Karree- oder Bauchspeck – die Kreationen aus Hohenlehen sind vielfach ausgezeichnete regionale Spezialitäten und werden im hauseigenen Verkaufsladen Donnerstag und Freitag von 9 Uhr bis 17 Uhr angeboten.

Am selben Standort befindet sich die Bergbauernschule Hohenlehen, eine 3-jährige landwirtschaftliche Fachschule mit den Schwerpunkten biologische Grünlandwirtschaft, Wald, Viehwirtschaft, Fleischverarbeitung, Almwirtschaft, Jagd und Holzbearbeitung, wobei nunmehr als neuer Schwerpunkt auch bäuerliche Fischzucht angeboten wird.

Die rund 140 Schülerinnen und Schüler sind großteils im angeschlossenen Internat untergebracht und fühlen sich in der entspannten Umgebung sichtlich wohl.

Wer sich nach dem Abschluss noch weiterbilden möchte, kann Aufbaulehrgänge machen und mit Matura abschließen. „Die Symbiose der Mitwirkung der bäuerlichen Betriebe bei der Schlachtgemeinschaft und der Bergbauernschule bietet für die Region einen Mehrwert, für den es sich lohnt, sich auch in Zukunft voll einzusetzen“, freut sich Klaffner.