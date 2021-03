Interview Arno Reisinger

Wie würdest Du SAR kurz beschreiben?

Arno Reisinger: Ein junges, dynamisches, erfolgreiches Unternehmen mit den legendärsten MitarbeiterInnnen, die man sich vorstellen kann. Eine Firma in welcher der Umgang miteinander auf Augenhöhe passiert, egal ob Kunde, Lieferant oder Mitarbeiter.

Was macht den Erfolg von SAR aus?

Reisinger: Wir pflegen ein partnerschaftliches Verhältnis zu unseren Kunden und unseren Lieferanten, wir als Firma betrachten uns als „eine große Familie“ und leben dies auch so. Es gibt bei uns sehr kurze Entscheidungswege, es werden die Aufgaben aktiv angepackt und erledigt, anstelle vorab lange zu diskutieren. Jedem einzelnen Teammitglied ist bewusst, dass Erfolg nur mit entsprechender Leistung erreicht werden kann. Ich denke, das ist es.

Was ist die derzeit größte SAR-Baustelle? Was die am weitesten entfernte?

Reisinger: Das größte Projekt ist ein sehr großes und bekanntes Medienunternehmen in Bayern, das am weitesten entfernte befindet sich in Waldkirchen, nahe der französischen Grenze.

Welches Projekt würdest Du gerne realisieren?

Reisinger: Wir sind mit unserem Leistungsspektrum sehr breit aufgestellt. Mit unseren sechs Fachbereichen – Projektabwicklung Installation, Schaltanlagenbau, Tunneltechnik, Automatisierungstechnik sowie Bahn- und Brandmeldeanlagentechnik – decken wir sehr viele Anforderungen ab und haben somit schon fast alle für uns interessanten Projekte realisieren dürfen.

Wie sieht der ideale SAR-Mitarbeiter aus?

Reisinger: Der ideale SAR-Mitarbeiter ist mit Leidenschaft bei der Arbeit und bereichert unsere SAR-Familie durch sein fröhliches und positives Wesen.

Wenn Dich ein junger Mensch fragt, wie man im Beruf erfolgreich wird, was würdest Du ihm antworten?

Reisinger: Hier kann ich nur Konfuzius zitieren: Wähle einen Beruf, den du liebst, und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten.

Wie wichtig ist Teamarbeit?

Reisinger: Teamarbeit hat einen sehr hohen Stellenwert in meinen Augen. Unser Leitspruch lautet: Einzeln sind wir stark, gemeinsam unschlagbar!

Wo steht SAR in fünf bzw. 10 Jahren?

Reisinger: Wir haben in den 12 Jahren, in denen wir auf dem Markt tätig sind, schon sehr viel durch Fleiß und Engagement erreichen können. Wir werden in den nächsten fünf und auch 10 Jahren so weiter arbeiten wie bisher; weiterhin in unserer Kaderschmiede unsere eigenen Mitarbeiter ausbilden und somit für gesunden Familienzuwachs sorgen. Auch ist es uns wichtig, wie in der Vergangenheit ein gesundes Wachstum an den Tag zu legen und weiterhin mit viel Freude und Spaß unsere Aufgaben erfolgreich zu meistern.

Wie denkst Du, dass Dein Team über Dich denkt?

Reisinger: Kurz und knapp würde ich sagen, dass Sie denken… hart aber herzlich.

Wie viele Kilometer bist Du pro Woche unterwegs?

Reisinger: Im Schnitt bringe ich in der Woche ca. 1.000 km auf den Tacho und alle zwei Wochen komme ich auf ca. 1000 Flugmeilen.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag von Dir aus?

Reisinger: Ich beginne mit der Planung meines Arbeitstages, der Abarbeitung von E-Mails und offenen Punkten. Dann hängt es davon ab, ob ich einen Bürotag habe oder auswärts bin. Es gibt immer sehr viele Besprechungen und Abstimmungen. Meine Termine sind doch sehr dicht aneinandergereiht und die Zeit vergeht immer wie im Flug. Es macht mir großen Spaß und somit ist es keine Belastung für mich und das ist wichtig.

Bist Du ein Morgen- oder Abendmensch?

Reisinger: Das ist sehr individuell bei mir und daher bin ich da äußerst anpassungsfähig, meine Termine geben den Rhythmus vor.

Gabalier oder Fischer?

Reisinger: Prinzipiell habe ich eine sehr breite Musik-Palette, angefangen von Blasmusik, Volksmusik, Schlager bis hin zu Rock. Heavy Metal ist so gar nicht meins.

Mit wem würdest Du gerne einen Abend verbringen?

Reisinger: Am liebsten mit Menschen, die eine positive Lebenseinstellung haben.

Jeans oder Anzug?

Reisinger: Hat beides seine Berechtigung, ist eine situationsbedingte Entscheidung.

Schnitzel oder Burger?

Reisinger: Da eindeutig Schnitzel.

Benzin oder Elektro?

Reisinger: Aufgrund meiner vielen Kilometer geht nur Benzin/Diesel. Wir haben im Unternehmen natürlich auch Elektrofahrzeuge im Einsatz und auf den Baustellen setzen wir für die Materialbeschickung Golfcaddys ein.

Wann hast Du das letzte Mal herzhaft gelacht?

Reisinger: Da ich ein sehr fröhlicher Mensch bin, kann ich mich da jetzt gar nicht erinnern. Ich muss sehr oft herzhaft lachen.

Und worüber geärgert?

Reisinger: Über die Nichteinhaltung vereinbarter Punkte.

Wann und wo hast Dein erstes eigenes Geld verdient?

Reisinger: Mit 13 Jahren bei einer Feldarbeit, damals war der Stundensatz 5 Schilling.

Was bedeutet Reichtum für Dich, was Glück?

Reisinger: Gesundheit ist der größte Reichtum, den man haben kann und Glück beschreibt mein Leben so, wie es bis jetzt verlaufen ist.

Interview Anton Baumberger

SAR-Ausbildungsleiter Anton Baumberger. Usercontent, mostropolis.at

Die SAR-Familie ist in aller Munde. Was macht Euch so besonders?

Anton Baumberger: Zum einen das hohe Niveau unserer Arbeit. Zum anderen das kollegiale Miteinander unseres Teams, in dem jeder auf gleicher Augenhöhe zum anderen ist.

Du bist für die Lehrlingsausbildung verantwortlich. Wie triffst Du die Auswahl der jungen Fachkräfte?

Baumberger: Jeder, der sich bei uns meldet – ob zum Schnuppern oder als Lehrling – bekommt ein persönliches Gespräch. Dort präsentieren wir uns mit allen Geschäftsfeldern. Im Gegenzug fordern wir ein Bewerbungsschreiben und ein kurzes Auseinandersetzen mit unserer Firma ein – anhand einfacher Fragen. Das wertet den Termin auf.

Entscheidest Du dann anhand von Fakten oder aus dem Bauch heraus?

Baumberger: Es ist immer ein Mix. Natürlich gibt es ein paar fixe Positionen, die immer zählen: Wie ist das Auftreten? Wie gut ist die Vorbereitung? Was sagt der Hausverstand? Wichtig ist, dass wir am Ende erkennen, er oder sie passt in die SAR-Familie und will dort auch sein. Den Rest erledigen wir mit unserem Ausbildungssystem – in der Zentrale wie auf den Baustellen, wo jeder Bauleiter und Monteur sein Bestes gibt. Das erklärte Ziel ist es, aus jungen Menschen kompetente Persönlichkeiten zu machen.

Stichwort SAR-Familie: Euer Betrieb gilt ja als äußerst „cool“. Warum?

Baumberger: Ich hab schon erwähnt – bei uns ist jeder gleich wichtig. Wir sind untereinander per „Du“ – auch mit den Lehrlingen. Wenn wir am Abend oder aber auch kurz vor dem Wochenende zusammentreffen, nehmen wir uns die Zeit für persönliche Gespräche in unserer Chillzone. Das ist der gemütliche gemeinsame Treffpunkt für alle knapp 150 SAR-ler und dann ist es auch nicht außergewöhnlich, wenn uns der Chef persönlich Gesellschaft leistet. Durch rege Kommunikation können eventuell auftretende Missverständnisse bzw. Probleme rasch relativiert oder gelöst werden.

Geld spielt eine große Rolle bei der Arbeitsplatz-Wahl. Was dürfen Lehrlinge bei Euch erwarten?

Baumberger: Geld soll nicht die Hauptmotivation sein. Aber es gibt bis zu 500 Euro für gute Lernerfolge, Begünstigungen bei SAR-Partnern (u.a. Forsteralm und VCA Amstetten), das Top-Jugendticket und einiges mehr. Was wir bieten, ist ein äußerst attraktives Entlohnungssystem. Bereits im ersten Jahr kann ein Lehrling, der auf Montage ist, rund 1.000 Euro verdienen. Das ist wirklich gut!

Wie bist Du zu SAR gekommen?

Usercontent, SAR Anlagenbau

Baumberger: Mein Werdegang ist ganz lustig. Beim WIFI-Eignungstest wurde mir entweder ein technischer Beruf oder die Kindergartenpädagogik empfohlen. Geworden ist es Ersteres – bei einer regionalen Firma aus Ybbs an der Donau mit meinem Vater als Lehrherren (schmunzelt). Nach dem Bundesheer wollte ich mehr, habe Erfahrung bei einer Firma in Amstetten gesammelt und berufsbegleitend - eigentlich aus Langeweile - zuerst den Meister und später die Berufsreifeprüfung absolviert. Durch die Empfehlung meines Arbeitskollegen Paul bin ich 2012 zur damals jungen SAR Familie gekommen. Der Rest ist Geschichte und macht einfach unheimlich viel Spaß! Ich kann mich hier voll verwirklichen und bin top-unterstützt von einem hervorragenden Team!