Gemeinsam stark

Seit Anfang 2021 gehen die drei Maschinenringe einen gemeinsamen Weg und treiben so die stabile und nachhaltige Weiterentwicklung des Maschinenrings in der Region Amstetten voran.

Die neue Maschinenring Region Amstetten GmbH deckt den gesamten Wirtschaftsraum Amstetten, beginnend vom Hochkar über Ennsdorf bis hin nach Neumarkt an der Ybbs, ab und bietet ihre vielfältigen Dienstleistungen für Landwirtschaft, Kommunen, Unternehmen und Privatpersonen an.

Die Palette reicht von den MR-Service-Dienstleistungen Baummanagement, Gartengestaltung, Grünraumpflege, Reinigung und Winterdienst über MR-Agrar (Forst & Energie sowie agrarische Dienstleistungen) bis hin zu MR-Personalleasing.

Der Maschinenring Region Amstetten ist ein Top-Arbeitgeber mit Jobs in den verschiedensten Sparten. Gesucht werden laufend Mitarbeiter für alle Geschäftsfelder, die vom Maschinenring bedient werden. Weiters wird Personal für über 260 Berufsgruppen im Personalleasing, besonders für Handwerks- und Produktionsbetriebe, gesucht.

Für Arbeitseinsätze auf unseren landwirtschaftlichen Mitgliedsbetrieben sind Betriebshelfer besonders gefragt. Im Zuge der Zusammenführung haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun auch einen neuen Arbeitsplatz. In Aschbach entstand ein neuer, moderner Standort, der mit Jänner 2022 bezogen wurde. Durch die zentrale Lage im „Dreiländereck“ der drei Maschinenringe werden die Kompetenzen der Büromitarbeiter/innen und Arbeiter/innen an einem Ort gebündelt, um so den Anforderungen der Mitglieder und Kunden noch besser zu entsprechen.