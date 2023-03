Gemüse direkt vom Feld vor die Tür

Zwei Betriebe, ein gemeinsames Ziel: Maria Buchegger und Maria Pravec wollen den Bezirk Melk mit frischem, saisonalem Gemüse versorgen.

Gemüseproduktion im Einklang mit der Natur – so leben und arbeiten Maria Buchegger vom „Eichhornhof“ und Maria Pravec von „Gemüse vom Berg“ im Waldviertel. Die beiden Bäuerinnen bewirtschaften ihre kleinstrukturierten Betriebe im Waldviertel vorwiegend händisch und arbeiten als Kolleginnen schon länger zusammen: Manchmal bestellen sie gemeinsam Betriebsmittel oder Saatgut, manchmal tauschen sie Wissen aus oder Raritäten und alte Sorten.

Frisch, saisonal, ökologisch

Ihre Flächen bewirtschaften sie nachhaltig: „Chemische Pestizide verwenden wir nicht, stattdessen achten wir darauf, Nützlinge zu fördern und gesunde Pflanzen zu kultivieren, die besser mit den veränderten Umweltbedingungen zurechtkommen“, erklärt Maria Buchegger. Mit ihrer Form der Bewirtschaftung schonen sie den Boden und fördern die Biodiversität und schaffen gleichzeitig eine geschmackliche Vielfalt am Teller, die es in Supermärkten nicht zu finden gibt. Von der klassischen Zwiebel über Kohlgewächse bis hin zu Fruchtgemüsen und Salaten produzieren sie eine breite Palette an Kulturen und Sortenraritäten.

Saison im Kistl

„Alles zu seiner Zeit“ – das bedeutet für die beiden der Begriff Saisonalität. „Jede Gemüsekultur hat seine Saison und jeder Jahresabschnitt überrascht uns immer wieder mit neuen Geschmäckern auf dem Teller“, erklärt Maria Pravec. Diese Philosophie bringen die beiden ohne Umwege in ihr Kistl: Das Gemüse wird frisch und reif geerntet und ohne lange Lagerzeiten ausgeliefert. Kunden bekommen damit eine große Fülle an abwechslungsreichen, saisonalen Sorten. Das spart nicht nur lange Transportwege und unnötiges Verpackungsmaterial, sondern unterstützt auch die regionale Landwirtschaft.

Mehr Infos unter:

www.eichhornhof.at

www.gemüsevomberg.at