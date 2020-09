Die sanft-hügelige Landschaft im westlichen Mostviertel wird dominiert von knorrigen Mostbirnbäumen und mächtigen Vierkanthöfen. Einige hunderttausende Birnbäume machen die Region zwischen Linz und St. Pölten zum größten zusammenhängenden Birnbaumgebiet Europas. Einzigartig, denn in allen anderen Mostregionen dominieren Äpfel.

Genussvolles Mostradeln

Das saftig-grüne Hügelland der Moststraße ist wie geschaffen für genüssliche Radtouren. Man radelt zwischen ehrwürdigen Birnbaumzeilen, vorbei an eindrucksvollen Vierkant-Bauernhöfen und durch malerische Dörfer und findet auf der Strecke zahlreiche Stationen, die sich für einen kurzen oder auch längeren Halt lohnen.

Die Radrouten an der Moststraße sind zwischen elf und 112 km lang. Sie führen im Rundkurs entlang der Moststraße auf beschilderten Radwegen oder verkehrsarmen Landstraßen von St. Valentin über Stift Ardagger nach Neuhofen/Ybbs, zum Stift Seitenstetten, nach Stadt Haag und zurück. Sie punkten mit geringen Steigungen, herrlichen Ausblicken und zahlreichen regionstypischen Labstationen. Die Region bietet sehr viel zu entdecken, vor allem für die Radfahrerinnen und Radfahrer lohnt es sich, die vielen Radrouten abzufahren.

Tipp: Eine kompakte Übersicht über alle E-Bike-Betriebe, Ladestationen und ausgewählte Radrouten, die auch für Familien mit Kindern leicht zu bewältigen sind, bietet die „MostRadCard".

T: 07482/204 44, per mail unter info@mostviertel.at oder online auf www.mostviertel.at

Die schönsten Radrouten

Die anspruchsvolle „Mostbaron“-Radroute lädt beginnend in Ardagger Stift auf 53 km zum aktiven Entdecken der Mostobstkultur ein: Lohnenswerte Zwischenziele der Tagestour sind etwa das MostBirnHaus in Ardagger Stift, der Ostarrichi Kulturhof in Neuhofen an der Ybbs und die Mostelleria/Destillerie Farthofer in Oed-Öhling.

Kurz, aber knackig präsentiert sich die 11,5 km lange „Kletzenbirn“-Radroute. Die einstündige Rundtour eignet sich ideal für ambitionierte Radsportler und E-Bike-Fahrer: Ausgehend vom Ostarrichi Kulturhof in Neuhofen an der Ybbs geht es ständig rauf und runter, vorbei an Vierkanthöfen und Birnbaumzeilen, Wäldern und saftigen Wiesen.

Für alle, die im Radurlaub auf der Suche nach Abwechslung sind, ist der kontrastreiche Ybbstalradweg die perfekte Herausforderung. Er verbindet auf 107 km von Ybbs an der Donau ausgehend die sanfte Landschaft der Moststraße mit der ursprünglichen Bergkulisse der Ybbstaler Alpen – und endet direkt beim idyllischen Lunzer See.

Für Genussradler diesseits und jenseits der Niederösterreichischen und Oberösterreichischen Landesgrenze bietet die Enns-Donau-Radroute eine abwechslungsreiche Runde. Sie startet in Kleinraming, führt am Ennsradweg und am Donauradweg bis Wallsee, dann weiter nach Strengberg, Haag und retour zum Ausgangspunkt. Zehn Brücken bieten ideale Gelegenheiten, über den Fluss nach „drüben zu schauen“.

Alle Radrouten der Moststraße auch online und zum download: www.moststrasse.at/mostradeln