Gesundheits- und Krankenpflege: Beruf mit Zukunft

Wie eine Studie der Karl Landsteiner-Universität zeigt, werden bis zum Jahr 2030 in Niederösterreich zusätzlich etwa 9.500 Pflegekräfte benötigt. Wenn man also von Berufen mit Zukunft sprechen darf, dann heißen diese unter anderem Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz oder Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflege. „Wer sich für einen unserer Bildungswege entschieden hat, wird in der Regel mit Jobangeboten überhäuft“, weiß Mag. Dr. Gabriele Polanezky, MSc., Geschäftsführerin der NÖ LGA – Gesundheit Mostviertel GmbH. „Das sind sehr attraktive Berufe mit guter Bezahlung, interessanten Zusatzleistungen und dem großen Plus, auch am Arbeitsplatz jeder Phase des privaten Lebens gerecht werden zu können.“

Ganztägige und ganzjährige Kinderbetreuung im Betriebskindergarten, umfangreiche Ausbildungsmöglichkeiten, ein krisensicherer Job und zahlreiche Karrierechancen sind nur einige der Vorteile, die ein Job in der Gesundheits- und Krankenpflege mit sich bringt.

Nicht zuletzt garantieren die 27 Kliniken und 50 Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren im Land größtmöglichen Spielraum für private Veränderungen. „Verschiedene Arbeitszeitmodelle – Vollzeit oder Teilzeit – und die zahlreichen Standorte ermöglichen ein flexibles und wohnortnahes Arbeiten!“, so die Gesundheit Mostviertel-Geschäftsführerin.

Top-Ausbildung auf neuem Niveau

Wie in allen Berufen, braucht es natürlich auch eine fundierte Ausbildung. Hier wird seit Jahren viel weiterentwickelt und investiert. Ganz besonders ist hier erwähnenswert, dass die Pflegeassistenz und die Pflegefachassistenz berufsbegleitend absolviert werden kann. Niederösterreich hat aktuell die Anzahl der Ausbildungsplätze um 400 auf insgesamt 2.100 Plätze erhöht.

In den Gesundheits- und Krankenpflegeschulen der NÖ Landesgesundheitsagentur kann die Ausbildung zur Pflegeassistenz (PA) und zur Pflegefachassistenz (PFA) sowie verschiedene Assistenzberufe und zahlreiche Weiter- und Sonderausbildungen absolviert werden. Zuletzt gab es landesweit pro Jahr rund 1.600 Auszubildende an insgesamt 12 Schulstandorten.

Mustergültiger Bildungscampus

Derzeit wird der Bildungscampus Mostviertel renoviert, der als moderner Ausbildungsort die Gesundheits- und Krankenpflegeschule in Amstetten ersetzen wird. In vier mustergültig restaurierten denkmalgeschützten Jugendstil-Gebäuden am Gelände des Landesklinikums starten ab Herbst die Pflegeausbildungen.

Direktor Christian Anders: „Ab Oktober bieten wir die Ausbildungen zur Pflegefachassistenz und zur Pflegeassistenz an. Auch die Intensivausbildung, die Weiterbildung in der Demenz, die Weiterbildung für Gerontopsychiatrie und psychiatrische Pflege sowie Fortbildungen für die Akut-, Langzeit- und extramurale Pflege stehen auf unseren Bildungsplänen!“

Um Einsteigern oder Umsteigern eine Berufslaufbahn in der Pflege zu erleichtern, wurden zuletzt finanzielle Anreize geschaffen. So hat das Land NÖ das „blau-gelbe Pflegepaket“ geschnürt. Dadurch erhalten alle Auszubildenden im Rahmen der einjährigen Pflegeassistenz, der zweijährigen Pflegefachassistenz und des dreijährigen FH-Studiums eine monatliche Ausbildungsprämie in der Höhe von 420 Euro – verbunden mit der Verpflichtung, danach in Niederösterreich zu arbeiten. Zudem werden auch die Schulgelder und Studiengebühren vom Land NÖ übernommen.

Unabhängig davon gibt es zahlreiche Förderungen (wie z.B. das Fachkräftestipendium), die vor allem Berufsumsteigern den zweiten Bildungsweg leichter möglich machen sollen.

Nähere Infos: pflegeschulen.noe-lga.at

Im Gespräch:

Barbara Heigl,

Schulleitung Caritas Bildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe

Barbara Heigl Foto: LGA

Frau Heigl, das BiGS Gaming hat vor zwei Jahren den Schulbetrieb aufgenommen und bietet neben einer 3-jährigen Fachschule und einer 2-jährigen Schule für Sozialbetreuungsberufe auch die erste Höhere Lehranstalt für Sozialbetreuung und Pflege (HLSP) - eine 5-jährige Pflegeausbildung mit Matura, an. Wie sind Ihre bisherigen Erfahrungen?

Die erste Klasse der HLSP, die wir in Kooperation mit dem Bildungscampus Mostviertel führen, wird erst 2025 maturieren, aber heuer dürfen wir bereits den ersten Absolventinnen unserer zweijährigen Fachschule für Sozialbetreuungsberufe zur Fachsozialbetreuerin für Alten- bzw. Behindertenarbeit gratulieren! Einige davon werden auch gleich danach in unseren eigenen Einrichtungen zu arbeiten beginnen, aber fix ist: Alle haben bereits jetzt Jobangebote. Es macht wirklich Freude zu sehen, wie unsere Schüler in die Berufe hineinwachsen.

Die Caritas ist nicht nur Schulträgerin, sondern auch Arbeitgeberin. In welchen Bereichen finden Schulabgänger bei der Caritas einen Job?

Die mobile Pflege ist ein Bereich, der regional gut aufgestellt ist und fortwährend Personal sucht und braucht. Die Caritas betreibt allein im Mostviertel 16 sogenannte Sozialstationen. Diese haben im letzten Jahr mehr als 2.150 Kunden betreut und der Bedarf steigt. Die Caritas betreibt aber auch ein Pflegeheim und Behinderteneinrichtungen, wie Wohnhäuser und Werkstätten. Auch hier wird dementsprechendes Fachpersonal gesucht, das wir nun auch in Gaming selbst ausbilden können.

Wie möchten sie in Zukunft junge Menschen für die Berufe in der Pflege bzw. in Sozialberufen begeistern? Was macht das BiGS denn so einzigartig?

Erstens ist es die Lage unseres Schulstandortes. Im Grünen und mit vielen Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung, verbunden mit einem Internat, stehen die Türen des BiGS Gaming nicht nur Jugendlichen aus der Gegend offen. Obwohl wir ein Bildungszentrum mit drei Schultypen sind, herrscht eine sehr familiäre Atmosphäre. Mit unserem Ausbildungsschwerpunkt möchten wir das Bildungsangebot in unserer Region sinnvoll bereichern. Unser neues Motto lautet „Think BiGS“ - nutze die Chance, den sozialen Wandel in Österreich aktiv mitzugestalten!

Im Gespräch:

Christian Anders,

Direktor Bildungscampus Mostviertel

Christian Anders Foto: LGA

Herr Direktor Anders, warum ist genau jetzt ein guter Zeitpunkt für eine Ausbildung in einem Pflegeberuf?

Christian Anders: Noch nie gab es so viele Chancen wie jetzt, auf breiter Basis in die Pflege einzusteigen und dann in einem höchst interessanten und sinnstiftendem Beruf tätig zu werden. Die Zahl der Ausbildungsplätze in allen Ausbildungszweigen wurde erhöht, und zusätzlich bestehen sehr gute Fördermöglichkeiten vom AMS für Berufsumsteiger. Die „NÖ Pflegeausbilungsprämie“ durch das Land NÖ bietet für alle zukünftigen Auszubildenden einen zusätzlichen Anreiz in die Pflegeausbildung einzutreten. Absolventinnen und Absolventen unserer Ausbildungszweige werden derzeit von allen regionalen und überregionalen Pflegeinstitutionen gesucht und damit besteht gleich im Anschluss an die Ausbildung die hohe Sicherheit einen Arbeitsplatz auch in der Region zu erhalten.

Wie gut sehen sie die Chancen, die große personelle Lücke im Pflegebereich zu schließen?

Dir. Anders: Derzeit werden von der Politik in NÖ, der Landesgesundheitsagentur NÖ, den Kliniken und Pflegeschulen größte Anstrengungen unternommen, um sowohl die Ausbildung, als

auch die beruflichen Tätigkeitsfelder attraktiv und modern zu gestalten. Der Pflegeberuf unterliegt keinen wirtschaftlichen Schwankungen und bietet somit langfristig stabile Beschäftigungsmöglichkeiten mit vielen interessanten Betätigungsfeldern. Daher bin ich zuversichtlich, dass sich die Personalsituation im Pflegebereich mittelfristig wieder verbessern wird, wenn es gelingt, den Mehrwert einer Berufswahl in Richtung Pflege in der Gesellschaft zu vermitteln.

Was wünschen sie sich für den Bildungscampus Mostviertel?

Dir. Anders: Wir wünschen uns, dass sich der Bildungscampus Mostviertel als einzigartig und modern ausgestattete Bildungseinrichtung zusammen mit den integrierten Trainingsplätzen am LK Mauer als zentrale Anlaufstelle für Aus-, Fort und Weiterbildung aller drei Pflegeberufe etabliert und damit einen wesentlichen Beitrag zur pflegerischen Personalsicherheit in der Region leistet. Um auch zukünftig die Diplomausbildung in der Region anbieten zu können, wäre eine Kooperation mit einer Fachhochschule eine zusätzliche Aufwertung unseres Bildungscampus Mostviertel.