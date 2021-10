Gesundheits- und Krankenpflege: Beruf mit Zukunft!

Seit 1993 ist DKGP Andrea Halbertschlager Lehrende im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege. Ihre Lehrtätigkeit nahm sie in der damaligen Krankenpflegeschule Scheibbs auf, die sie auch leitete.

Seit 2016 unterrichtet sie im Landesklinikum Mauer und arbeitet intensiv mit dem Direktor der Gesundheits- und Krankenpflegeschule, Christian Anders, zusammen. Bildung war und ist Andrea Halbertschlager schon immer wichtig gewesen. Die gebürtige Mariazellerin gibt sehr gerne ihr Wissen weiter und ist auch eine große Befürworterin des Bildungscampus Mostviertel.

„Mir ist es wichtig, dass es einen modernen Bildungscampus für das Mostviertel gibt. Ein großer Bildungscampus kann flexibler auf den Bedarf reagieren, wo andere kleinere Schulen so manche Hürden erst überwinden müssen“, so Halbertschlager. Im September 2022 werden dort die ersten Abschlussprüfungen des laufenden Lehrganges stattfinden und ab Oktober 2022 starten dann die Ausbildungen zur Pflegefachassistenz und zur Pflegeassistenz.

Auch die Intensivausbildung, Weiterbildung in der Demenz, Gerontopsychiatrie und psychiatrische Pflege sowie Fortbildungen für die Akut-, Langzeit- und extramurale Pflege sollen angeboten werden.

Vier denkmalgeschützte Jugendstil-Gebäude am Gelände des Landesklinikums Mauer wurden zuletzt aufwendig renoviert. Bei der Raumgestaltung kam modernste Kommunikations- und Informationstechnologie zum Einsatz.

Helle, mit warmen Farbkonzepten versehene Klassenräume mit elektronischen White Boards, modernen Beleuchtungskonzepten sowie Begegnungszonen im In- und Outdoorbereich führen die künftigen Auszubildenden im Gesundheits- und Krankenpflege auf das „next level“.

3.Lernort vereint Theorie & Praxis

Besonders stolz ist Halbertschlager auf den 3. Lernort. Der 3. Lernort stellt das Bindeglied zwischen Lernen und Handeln dar und soll den Transfer zwischen Theorie und Praxis sichern.

In Mauer wird der 3. Lernort immer mehr ausgebaut und die Auszubildenden können in Kleingruppen ihr Theoriewissen in einer praxisnahen Situation anwenden und ausprobieren.

„Dieser 3. Lernort ist für die Studierenden immens wichtig, da sie hier fehlerverzeihend ihr erworbenes Wissen anwenden können“ ist Andrea Halbertschlager überzeugt.

NEU: Im März 2022 starten die Ausbildungen zur Pflegefachassistenz (2-jährig) und Pflegeassistenz (1-jährig). Nähere Informationen unter www.pflegeschulen-noe.at

INFOTAG 5. NOVEMBER 2021

14 bis 19 Uhr

Bildungscampus Mostviertel

Standort Mauer

Hausmeningerstraße 221

Haus 3/1.Stock

3362 Mauer

Bitte um Anmeldung unter +43 7475 9004 27001 oder pgukps@mauer.lknoe.at

www.pflegeschulen-noe.at

Nur gegen Anmeldung und 3-G-Nachweis