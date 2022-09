glaubandich und deine Zukunft

Die Lehrlinge von heute sind die Kundenbetreuer:innen oder die Filialleiter:innen von morgen. Deshalb legen wir ein besonderes Augenmerk auf die Ausbildung unserer Lehrlinge und fördern sie sowohl in fachlichen Bereichen als auch in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit. Durch die vielseitige Arbeitspraxis sammeln unsere Lehrlinge ein breites Spektrum an Erfahrungen.

Dadurch ist die Banklehre eine vielfältige und herausfordernde Ausbildung, die jedem/jeder Interessierten eine erfolgreiche Zukunft bietet. Wir, die Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG, sind eine der größten Retailbanken im Zentralraum Niederösterreichs und zeigen Verantwortung für die Beschäftigung in unserer Region. Durch die kontinuierliche Aufnahme und Ausbildung von neuen Banklehrlingen werden ständig Impulse am Arbeitsmarkt gesetzt.

Nun kommen wir zu dir: Du hast Freude am Verkauf und Interesse, unsere Kund:innen kennenzulernen, Spaß im Umgang mit digitalen Medien sowie ein Ziel vor Augen. Außerdem bist du kommunikativ und teamfähig, glänzt mit einem freundlichen bzw. sicheren Auftreten und hast einen positiven Pflichtschulabschluss. Dann werde Teil unseres Teams und nimm deine Karriere selbst in die Hand. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!