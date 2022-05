glaubanmorgen

Fam. Halbmayr,

Mauer bei Amstetten Strohschweine

Doppelt so viel Platz und einen neuen Freiluft-Auslauf haben die Strohschweine von Andreas und Michael Halbmayr in Mauer. Vater und Sohn, die zusammen in einer Personengesellschaft den elterlichen Betrieb führen, erfüllen damit das „Tierwohlprogramm 100“, das ihnen auch bessere Konditionen beim Verkauf ihrer Produkte beschert. Rund 100 Zuchtschweine, 500 Ferkelplätze und 330 Mastplätze zählt der Betrieb mit 40 Hektar Acker- und Wiesengrund sowie 7 Hektar Wald. Letzteren nutzen die innovativen Landwirte auch zur Produktion für die hauseigene Hackschnitzelanlage, die auch die Fußbodenheizung bei den Ferkelplätzen wärmt.

Manuel Hoffmann,

Yspertal, Ziegenmilch

Bis zu 600 Ziegen (250 Muttertiere, einige Böcke und viele Zicklein) tummeln sich in Spitzenzeiten am Hof von Manuel Hoffmann aus Yspertal. Der 28-jährige Jungbauer hat vor sechs Jahren seine Tierleidenschaft im elterlichen Pferdebetrieb (Einsteller) zum Beruf gemacht, nach der Ausbildung zum Landmaschinenmechaniker und dem Besuch der Landwirtschaftsschule Edelhof. Im Ziegenhaus haben seine Tiere ein wahres Paradies, mit viel Auslauf und Platz im Freilaufstall. Ein Kernstück ist die Melkanlage, an der täglich bis zu 19 Tiere gleichzeitig gemolken werden können. Die Milch liefert der Heumilchbetrieb an den OÖ Qualitätsverarbeiter Leeb-Vital.

Herbert Grabner,

Gresten-Land, Gemischte Landwirtschaft

Herbert Grabner Foto: Samuel Matteo

750 Meter über dem Meeresspiegel befindet sich der Hof von Herbert Grabner in Gresten-Land. Umgeben von steilen Hängen und viel Wald setzt der 47-jährige Landwirt die 100-jährige Tradition am elterlichen Betrieb fort – mit 22 Milchkühen sowie Mastplätzen für Stiere, Ochsen und Kälber. Der „Zurück zum Ursprung“-Bauer bewirtschaftet 56 Hektar Grünland, das im Sommer auch als Weidefläche für die Tiere dient. 2013 hat Grabner den Hof übernommen und laufend ausgebaut. Eine Hackschnitzelheizung und ein Jungviehstall sind die nächsten Pläne. Erstere kann der gelernte Zimmerer und Forstarbeiter auch mit Holz aus den hauseigenen 30 Hektar Wald befeuern.

Manfred Heigl,

St. Georgen am Ybbsfelde, Bio-Ackerbau

„Klein aber mein“ lautet das Motto von Bio-Ackerbauer Manfred Heigl. Überwiegend Soja sowie Getreide, Mais, etwas Hanf und Sonnenblumen reifen auf den ca. 60 Hektar Anbaufläche (Eigengrund/Pacht). Ein wichtiges Standbein sind für den innovativen Landwirt („Habe meinen Betrieb in 25 Jahren dreimal neu erfinden müssen“) auch technische Dienstleistungen. Die bietet er im Lohnsystem an – mit drei Traktoren, Anhängern für Silagetransporte, einem heuer gekauften 10-Meter-Aufbereiter-Mähwerk, einer Presse, Anbaumaschinen oder einem Güllewagen mit Schleppschlauch. Übrigens: Wenn die Felder ruhen, ist Manfred Heigl im Winterdienst tätig.

Markus Stolz,

Zeillern, Milchkühe

Erst ein Jahr alt ist der neue, moderne Freilaufstall für die 55 Milchkühe von Markus Stolz in Zeillern. Mit Melkroboter und viel mehr Platz als vorgeschrieben hat der 30-jährige Jungbauer ins Tierwohl investiert und sich eine massive Arbeitserleichterung geschaffen. „Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als wenn es meinen Kühen gut geht“, hat er nun auch bei der Arbeit am Traktor via Handy den Überblick auf seine Tiere. 45 Hektar (Äcker und Wiesen) bewirtschaftet er mit seiner Mutter, von der er den Betrieb vor vier Jahren übernommen hat.

Familie Aichberger,

Ulmerfeld, Geflügelbetrieb

Johann und Gabriele Aichberger Foto: Samuel Matteo

Bereits seit 27 Jahren tummeln sich am Hof von Familie Aichberger in Ulmerfeld Tausende Hühner. Mit größtem Bedacht auf Tierwohl hat der AMA-Gütesiegel-Betrieb 2021 in eine neue Volierenhaltung investiert. Diese bietet den fleißigen Hühnern viel Platz und komfortable Legenester. „Unsere Tiere bekommen nur gentechnikfreies Futter und im Sommer zusätzlich frisches Gras, das sie sehr mögen“, so Gabriele Aichberger. Damit sie an ihrem 15-Stunden-Tag beschäftigt sind, streut ihnen die Familie Stroh und Hackschnitzel. Übrigens, die legfrischen Eier gibt es täglich ab Hof, in ausgewählten Märkten und Bauernläden.

Maria-Theresa Hauer,

Ardagger, Gemischte Landwirtschaft

Maria-Theresa Hauer Foto: Samuel Matteo

Stets bemüht, den Kunden immer höhere Qualitätsstandards zu bieten, hat sich die Familie Hauer in Ardagger Anfang letzten Jahres dazu entschlossen, den Landwirtschaftsbetrieb auf BIO umzustellen. „Unsere Schweine freuen sich nun über einen Außenklimastall und genießen ausschließlich heimisches Futter“, freut sich Maria-Theresa Hauer, dass sie 1.1. im hauseigenen Hofladen und Heurigen nun Schweinefleisch in BIO-Qualität anbieten kann.

BIO sind auch die Hauer´schen Wurstwaren. Sie werden von Bernhard und Lehrling Joachim Freudenschuss selber produziert. Ihr aktuelles Angebot im Hofladen: Pikantwurst, Extrawurst, Grillwürstel Frankfurter und viele mehr.

Maria-Theresa Hauer: „Das alles findet glücklicherweise großen Anklang bei unseren Kunden, worüber wir uns sehr freuen und motiviert natürlich zum weiter machen, weiterentwickeln und weiterproduzieren!“

Harald Zehetgruber,

Mauer bei Amstetten, Geflügelbetrieb

Anna und Harald Zehetgruber Foto: Samuel Matteo

Mit sehr viel Liebe und Freude kümmert sich Familie Zehetgruber aus Mauer um die Tiere auf ihrem Hof, auch wenn dies nicht weniger als 90.000 Masthühner sind. Die Ställe werden laufend erneuert und modernisiert, damit es den Hühnern gut geht!

Eine Besonderheit am Hof ist die speziell angefertigte Fangmaschine. „Ich war da einer der ersten in Österreich, der so eine angeschafft hat“, so Harald Zehetgruber, der zusammen mit seiner, Ehefrau, Tochter Anna und dem Schwiegersohn in spe den Hof führt.

Als Beitrag für den Umweltschutz betreibt er auch ein Fernwärmeheizwerk. Dafür produziert er 2.000 Kubikmeter Holz aus dem eigenen Wald, 5.000 Kubikmeter werden zugekauft.