Wenn die Blätter fallen, ist es Zeit für die Herbsttage Blindenmarkt! Und auch dieses Mal entpuppte sich der Nachsommer als „Goldener Herbst“ für das renommierte nö. Festival. Die Bilanz der diesjährigen 33. Auflage liest sich beeindruckend: durchschnittlich 95 Prozent Auslastung bei den beiden Eigenproduktionen; insgesamt fanden 12.539 Besucher den Weg in die Ybbsfeldhalle.

„Ich bin glücklich und dankbar, dass uns das Publikum auch in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten die Treue hält und bei vielen Menschen in der Region und darüber hinaus ein Besuch der Herbsttage einfach ein Fixpunkt ist“, resümiert Intendant Michael Garschall. „Wir garantieren hohe Qualität, liefern beste Unterhaltung, viel Kreativität, Humor und Spaß auf der Bühne. Gerade in Zeiten wie diesen braucht man Nahrung für die Seele, und diese liefern nun einmal Kunst und Kultur.“

Von Besuchern und Presse gelobt

Besonders begeistert wurde das Herzstück des Festivals, die Operettenproduktion „Der Graf von Luxemburg“ aufgenommen. Besucher wie Presse lobten vor allem das stimmige Ensemble, die liebevolle und detailreiche Regie und die prachtvolle Ausstattung.

Einen besonderen Coup landete man mit der zweiten Eigenproduktion, der Bühnenfassung von Erich Kästners „Emil und die Detektive“. Die sehr spezielle, innovative Ästhetik der Ausstattung begeisterte Groß und Klein, und das Ensemble aus Profi-Darstellern und Schülern der Musikmittelschule Blindenmarkt riss das Publikum von den Sesseln. Die Erfolgsproduktion übersiedelt ab 17. Jänner 2023 in das Wiener Theater Akzent.

Erfolgsproduktion übersiedelt nach Wien

„Dass ‚Emil‘ so umjubelt wurde, freut mich persönlich besonders, da mir die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ein großes Anliegen ist. Hier sehe ich auch eine Verantwortung: das Publikum von morgen nicht nur für Kultur zu begeistern, sondern es auch direkt in die Produktionen einzubinden.“

So gab es heuer auch erstmals die „Mini-Herbsttage“ für die Allerkleinsten ab 1 Jahr. Das Experiment ging auf und so wurde sogar eine Zusatzvorstellung angesetzt. Ein Megaergebnis fuhr Max Müller mit seinem Benefiz-Konzert für die Malteser Kinderhilfe ein.

Schon zur liebgewonnenen Tradition avancierte das dritte „Konzert für Alle“ am Nationalfeiertag, das musikalische Leckerbissen bei freiem Eintritt servierte.

2023 bringt „Eine Nacht in Venedig“

Auch 2023 werden die Blätter wieder fallen … und abermals werden sich die Tore der „Herbsttage“ öffnen. Dann zum Beispiel für Johann Strauss´ wunderbare Operette „Eine Nacht in Venedig“ (ab 6. Oktober 2023) – wir bereiten damit dem Johann Strauss-Jahr 2024 den Boden.

Der erklärte Liebling aller Gärtner und Blumenliebhaber ist Karl Ploberger – für die Herbsttage wird er eine Blumen-Matinee gestalten (22. Oktober); zum Konzert für Alle IV wird am 26. Oktober geladen, die erfolgreichen „Mini-Herbsttage“ werden fortgesetzt … und wie gewohnt werden sich noch einige andere Highlights unter die bunten Herbstblätter mischen.