Fachkräfteausbildung bei Gottwald in Melk & Parndorf

Schon von Beginn an hatte die Lehrausbildung für das Familienunternehmen Gottwald Priorität. So stellte man bereits 1981 – 2 Jahre nach Firmengründung – die ersten zwei Lehrlinge ein. Seit dieser Stunde hat sich das Ausbildungsangebot stetig weiterentwickelt. Gut ausgebildete Fachkräfte sind die Grundlage für jeden erfolgreichen Projektabschluss, weiß Gottwald. Um die Lehrlingsausbildung auf ein neues Level zu heben, wird nun eine betriebsinterne Lehrwerkstatt errichtet.

In den vergangenen 40 Jahren haben mehr als 380 Jugendliche ihre Lehre im Unternehmen begonnen, viele davon sind heute noch im Betrieb. Jährlich werden in etwa 15 Lehrlinge aufgenommen und in den Bereichen Elektrotechnik und Technischer Zeichnung ausgebildet. Diese werden bei der traditionellen Lehrlingswoche willkommen geheißen, lernen sich bei Teambuildingspielen kennen, erkunden spielerisch das Betriebsgelände und werden in den wichtigsten Bereichen geschult. Gottwald‘s Lehrlingsbeauftragter steht auch nach der ersten Woche den Lehrlingen bei Fragen, Wünschen und Anregungen zur Seite. Ein Rotationsbetrieb – bei dem die Jugendlichen verschiedene Abteilungen kennenlernen – garantiert den Erhalt eines voll umfassenden Wissens rund um das Themengebiet der Elektrotechnik. Neben zahlreichen Weiterbildungen und Bewerben, kommt Spaß und Action bei Gottwald nie zu kurz. Beim gemeinsamen Kartfahren, Ringofahren und dem Sommerfest rückt man noch ein Stück weiter zusammen.

Die Bemühungen zahlen sich aus: Gottwald’s Lehrlinge beweisen ihr Können regelmäßig bei Lehrlingsbewerben. Im Jahr 2022 erreichte Florian Steffek den zweiten Platz im Bereich Elektrotechnik bei den Austrian Skills und wurde so zum Vizestaatsmeister Österreichs. Doch damit nicht genug – dieses Jahr wird er sein Können bei den Euro-Skills in Danzig (Polen) unter Beweis stellen!

Neugierig geworden? Dann bewirb dich jetzt noch für eine Lehrstelle!

