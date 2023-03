Grenzenlose Freiheit

Heute hier, morgen dort – ein Urlaub mit dem Wohnmobil bietet so einige Freiheiten und Vorteile. Wie es aber ist, 45.000 Kilometer in eine Reise zu verpacken oder mit einem 32 Jahre alten Wohnwagen Urlaub zu machen, darüber erzählen zwei Hallo Mostviertel-Leser.

45.000 Kilometer in 318 Tagen

2017 haben Margit und Gerhard Gaßner aus Ernsthofen das Abenteuer Wohnmobil-Urlaub in Angriff genommen; so richtig ordentlich. Nachdem die Kindergartenpädagogin und der Betriebsrat der Ennskraftwerke ein Sabbatical Jahr angespart hatten, fuhren sie 318 Tage lang mit einem Pick-up durch Kanada, Alaska, die USA und Mexiko, stolze 45.000 Kilometer.

„Nach einer schweren Erkrankung im Jahr 2012 wollte ich mein Leben neu sortieren“, erzählt der heute 64-jährige Ernsthofener, der mit seiner heute 62-jährigen Gattin zuvor zwar schon fast die ganze Welt bereist hatte, aber nicht fast ein ganzes Jahr lang in einer 5 m2 großen Wohnkabine lebte. „Wir haben ein großes Haus mit Garten. So etwas ist zweifellos eine Probe für eine Ehe. Wer das aushält, gehört zusammen“, lacht er nach 40 Ehejahren beim Interview. Nur für eine Handvoll Nächte musste das Paar seine Kabine gegen ein Hotelzimmer tauschen. Und das auch nur, weil ihr Pick-up streikte.

Das Abenteuer begann im Hafen von Hamburg, wo der junge Gebrauchtwagen aufs Schiff verladen wurde, um drei Wochen später in Halifax wieder von Bord gefahren zu werden.

Die Reise führte daraufhin rund 20.000 Kilometer quer durch Kanada, meist weit abseits der klassischen Touristenrouten. „Als Wegweiser diente uns die Milepost, eine jährlich erscheinende Publikation, die sehr detailliert alle wichtigen Straßen im Nordwesten Kanadas sowie Alaskas beschreibt“, so Gaßner.

Das zweite Drittel der Tour gehörte dem Westen der USA, wo das Ehepaar drei Monate lang wunderschöne Nationalparks und Naturschutzgebiete besuchte; unter anderem Yellowstone, Yosemite, Grand Canyon und Death Valley. „Diese Landschaften mit dem eigenen Pick-up zu befahren, das freie Stehen in sternenklaren Nächten abseits vom Touristenrummel, das zu erleben, war für uns Feeling pur“, schwärmen Margit und Gerhard Gaßner vom größten und atemberaubendsten Garten, den man sich vor seinem Wohnzimmer vorstellen kann.

Dass ihnen in diesem Abschnitt leider die Technik einige Streiche spielte, sehen beide heute eher entspannt. Ein Kupplungsschaden mitten in einem verwaisten Canyon und ein Rahmenbruch in San Francisco verursachten aber mehrwöchige Unterbrechungen. „Die Kupplung musste aus England eingeflogen werden und den Rahmenbruch zu schweißen war nicht nur technisch eine Herausforderung, sondern auch behördlich!“

Ein Lagerschaden mündete schließlich in einer Planänderung der letzten Etappe, die zwar an Mexiko festhielt, nicht aber an Guatemala. So endete der Trip in Veracruz, wo der lädierte Pick-up aufs Schiff verladen wurde.

Dass er in der Heimat wieder einen zufriedenen Käufer gefunden hat, freut Gerhard Gaßner sehr. „Nach den vielen unliebsamen technischen Gebrechen wäre meine Frau nicht mehr eingestiegen!“

Am Wohnmobil-Urlaub hat die Familie aber keineswegs die Freude verloren. Ganz im Gegenteil: Der Nachfolger steht bereits längst in der Garage und hat das Ehepaar schon nach Schottland, ins Baltikum sowie nach Italien gebracht. Heuer geht es für zwei Monate nach Finnland“, freut sich Gaßner.

Bis es aber soweit ist, erzählt er zusammen mit seiner Frau bei Multimedia-Vorträgen von der außergewöhnlichen Reise. Termine: So., 12. März (USA & Nationalparks) und So., 16. April (Mexiko), ab 17 Uhr, Veranstaltungshalle Ernsthofen. Karten gibt es an der Abendkassa, im Vorverkauf am Gemeindeamt und unter EMail: gassnerg59@gmail.com.

32 Jahre alt, wie das „Taxi“

Eher gemütliche Touren sind das erklärte Ziel von Hallo Mostviertel-Cartoonist Erich „BUL“ Schatz. Der 57-jährige Krumnußbaumer pflegt schon lange eine Liebe zum Urlaub auf vier Rädern.

Cartoonist Erich „BUL“ Schatz Foto: BUL

Nach einigen Wohnmobilen und Wohnwägen, die er zusammen mit seinem Bruder genutzt hatte, ist er nun bei einem originellen Anhänger gelandet. „Er sollte zwei Achsen haben und zu meinem Taxi passen!“ So nennt BUL das Zugfahrzeug, einen 32 Jahre alten Cevy Caprice, der das 1.200 Kilogramm schwere Wohnzimmer zieht, vorwiegend durch Österreich und das benachbarte Ausland. Stets mit dabei ist Hund „Neo“, für BUL der beste Beifahrer der Welt. Der darf (natürlich angegurtet) in der ersten Reihe neben dem Herrl sitzen. „Wir sind gerne in Ungarn, in der Thermenregion, so oft es geht auch mit meiner Lebensgefährtin“, erzählt er.

Treuer Beifahrer - Neo. Foto: BUL

Heuer plant Erich Schatz eine ganz besondere Tour mit seinem Gespann. Er will durch ganz Österreich reisen und dabei Freunde besuchen, die vom Bodensee bis in die Südoststeiermark verstreut zu Hause sind. Darauf freue ich mich schon sehr!“

BUL-Schwester liebt das Wohnmobil „Hannibal“ mit dem markanten BUL-Airbrush-Elefanten. Foto: BUL

Was er am Urlaub mit seinen eigenen vier Wänden liebt, ist die grenzenlose Freiheit. „Es gibt so viele schöne Plätze, wo man um günstiges Geld campen kann“, so BUL, der auch für das Thema Nachhaltigkeit eine Lanze bricht. „Mein Chevy ist vor 32 Jahren gebaut worden und fährt noch immer. Diese Nutzungsdauer kann man wohl von keinem modernen Neuwagen erwarten. Ich würde mit Fug und Recht behaupten, mein Taxi hat unter dem Strich die deutlich bessere CO2-Bilanz, auch wenn es einen 5-Liter-V8 unter der Motorhaube hat!“

Cartoonist Erich „BUL“ Schatz liebt sein Ami-Gespann und den treuen Beifahrer „Neo“. Foto: BUL

Übrigens: Auch die Schwester von Erich Schatz ist eine Wohnmobil-Liebhaberin. Ihr „Hannibal“, so der Name des Gefährts, hat auch einen echten BUL auf dem Lack: einen Airbrush-Elefanten aus dem Dschungelbuch!