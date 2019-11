Grete Hammel ist weit über die Grenzen des Mostviertels hinaus bekannt. Die gebürtige Ernsthofnerin fertigt Goldhauben, ist Referentin für Trachten, Goldhauben und Handwerk in der Volkskultur NÖ sowie Ehrenobfrau der Goldhauben-, Perlhauben-, Kopftuch- und Hammerherrengruppen der Eisenwurzen und des Mostviertels.

DORIS SCHLEIFER-HÖDERL

Jedoch wissen die wenigsten, dass die 77-jährige Mostviertlerin auch nostalgischen Christbaumschmuck nach Originalvorlagen fertigt. Krepppapierengel, Faschenkinder, Watteengel, Engelchen aus Dresdner Pappe sowie Gablonzer Schmuck und Federnbäume zieren zur Advents- und Weihnachtszeit ihr Haus in Stadt Haag.

„Begonnen hat alles Mitte der 1980er Jahre und seither bin ich nicht mehr davon losgekommen“, meint Grete Hammel schmunzelnd.

In mühevoller Kleinarbeit wird da von Ende September an nach getaner Hausarbeit genäht, gefasst und gestickt. Unterstützung erhält Frau Hammel von ihrer Tochter Daniela, die mit ihr die Leidenschaft für traditionelles Handwerk teilt und seit August ihrer Mutter als Obfrau nachfolgte. Tradition wird im Hause Hammel eben bewusst großgeschrieben.

„Für mich bedeutet Tradition Beständigkeit und regionales Brauchtum weiterleben zu lassen“, erklärt Grete Hammel, deren Vater Drechsler war und seiner Tochter von klein auf das Kunsthandwerk näherbrachte.

Nach dem Besuch der Haager Hauptschule lernte Grete Hammel das Schneiderhandwerk, das sie 36 Jahre lang ausübte. Die dreifache Mutter und Großmutter, hat bereits in unzähligen Kursen ihr Können und Wissen weitervermittelt. „Wir können auf unsere Altvorderen stolz sein! Daher ist es auch wichtig, das was wir gelernt haben, an nachfolgende Generationen weiterzugeben.“

Tradition aus Bayern

Das Fertigen von traditionellem Christbaumschmuck erlernte Grete Hammel bei Ute Keller im bayrischen Tettenweis. Dort traf sie auch mit Edeltraud Gasser aus Südtirol, Monika Frisch und Monika Oberhofer aus Bayern sowie Rosi Bauer aus Siegsdorf bei Traunstein zusammen. „Seither sind wir fünf unzertrennlich, treffen uns immer wieder zum Gedankenaustausch und um Materialien zu sammeln.“ Denn es ist heutzutage gar nicht so einfach an alte Seide, alte Spitzen und Brokat sowie an handgeklöppelte Borten heranzukommen.

„Fündig wird man noch auf Flohmärkten oder in Klöstern“, berichtet Grete Hammel, die für ihre einzigartigen Stücke auch Flitter, Perlen und Goldgarn benötigt. „Die großen Wachsköpfe für die Faschenkinder und Engerln gibt’s überhaupt nur mehr in Neapel oder Südtirol. Die kleinen fertige ich mit meinem Mann Max selbst.“

Von modernem Christbaumschmuck aus Plastik Made in China hält die engagierte Volkskundlerin nichts. „Das ist alles Massenware ohne Liebreiz und Charme. Vor allem die Weihnachtsmänner finde ich schrecklich. Bei uns kommt doch das Christkind!“

Ein Blick auf den liebevoll dekorierten Hammel´schen Christbaum im Wintergarten lässt einen da nur beipflichtend nicken.

Engerln wohin das Auge reicht – große und kleine erwecken da das Kind in einem.

Früher konnte man Grete Hammels Christbaumschmuck auch auf Adventmärkten bestaunen. „Da trifft man mich heute nicht mehr an. Weil man für diese Art von Christbaumschmuck einfach etwas über haben muss.“

Wie lange sie an einem Stück arbeitt, verrät sie nicht. „Das lässt sich auch gar nicht so einfach sagen.“

Es lässt sich nur erahnen, wie viel Liebe, Mühe und Können in jedem einzelnen Unikat stecken. Da es aber in den letzten Jahren wieder mehr Interessenten an nostalgischem Christbaumschmuck gibt, plant Grete Hammel eine kleine, feine Weihnachtsausstellung in ihrem Wintergarten.

Weihnachten ist ein besonderes Fest und darum sollte auch der Schmuck für den Baum etwas Besonderes sein, lautet ihre Devise. „Ein wenig weg von Trends, hin zu Altbewährtem würde unserer Gesellschaft mit Sicherheit guttun“, meint sie vielsagend und wendet sich dem nächsten Federnbaum zu.