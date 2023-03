Griechenland ist der Renner

Sonnenanbeter*innen, Hobby-Historiker*innen und Insel-Hopper kommen im Land von Zeus, Hermes und Aphrodite voll auf ihre Kosten. Nicht umsonst zählen die Lagunen und Buchten in Griechenland, speziell die Insel Kreta, zur europäischen Karibik. Neben Kreta gibt es aber noch eine Vielzahl an griechischen Inseln, die von den Österreicher*innen gerne bereist werden. „Griechenland ist ein sehr vielseitiges Land, da die vielen Inseln so unterschiedlich sind“, berichtet Kathrin Osanger.

Das Reisebüro ist im Trend

Diverse Online-Plattformen und Internet-Anbieter waren in den letzten Jahren eine starke Konkurrenz zum stationären Reisebüro. Doch in der Reisebranche merkt man, dass hier bei den Reisenden ein Umdenken stattfindet.

Vor allem während der Pandemie haben viele Online-Bucher*innen negative Erfahrungen im Internet gemacht. „Während der Pandemie waren wir für unsere Kund*innen – wenn auch eingeschränkt – da. Und auch nach der Pandemie haben viele unsere Professionalität und unsere Erfahrung wertgeschätzt“, erzählt die Filialleitung der Raiffeisen Reisen Filiale in Waidhofen an der Ybbs, Kathrin Osanger. „Vor allem der persönliche Kontakt ist unseren Kund*innen wichtig“, erklärt Frau Osanger weiter.

Nachhaltigkeit auch bei Reisen immer wichtiger

Auch beim Thema Reisen versucht man, nachhaltiger unterwegs zu sein. Kathrin Osanger weiß, dass Städtereisen vermehrt mit Bahnanreise angefragt werden. Viele Reiseveranstalter bieten Kompensations-Leistungen an, unterstützen soziale Projekte oder vergeben Nachhaltigkeits-Zertifikate an ausgewählte Hotels. Auch die neuesten Kreuzfahrtschiffe werden „grüner“ gebaut.

