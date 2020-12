Der Bezirk Melk umfasst derzeit eine Waldfläche von ca. 41.000 Hektar, was 40 % der Gesamtbezirksfläche entspricht, aufgeteilt auf rund 4.000 Waldbesitzer. Die Verteilung im Bezirk ist jedoch recht unterschiedlich. Nördlich der Donau sowie rund um den Dunkelsteinerwald ist der Anteil deutlich höher (z.B. Dorfstetten knapp 80 %, Schönbühel-Aggsbach knapp 72 %). Südlich der Donau ist eine agrarische Nutzung vorherrschend, der Waldanteil beträgt beispielsweise in Petzenkirchen nur knapp 5 %.

Von der Gesamtfläche entfallen ca. 8 % in Staatswald der Österreichischen Bundesforste AG (ÖBF), ca. 29,5 % ha in Forstbetriebe mit mind. 200 ha Waldfläche und ca. 62,5 % ha in Kleinwald mit Besitzflächen unter 200 ha.

Im Bezirk Scheibbs gibt es laut Agrarstrukturerhebung rund 1.900 Waldbesitzer und die Waldfläche liegt bei 67.600 ha, was 66 % der Gesamtbezirksfläche entspricht. Seit 1990 ist der Waldbestand um ca. 2.500 ha gestiegen. Je weiter südlich man in den Bezirk blickt, desto höher sind die Bewaldungsgrade, so sind beispielsweise die Gemeinden Göstling und Gaming bis zu 86 % bewaldet. Der Waldbesitz im Bezirk Scheibbs teilt sich auf in 22 % ÖBF, 42 % Forstbetriebe und ca. 36 % Kleinwaldbesitzer. Dass die Forstwirtschaft in unserer Region auch nachhaltig Arbeitsplätze sichert, zeigt der Bezirk Scheibbs. So sind insgesamt zurzeit 780 Personen in Zimmerei, Tischlerei, Sägeindustrie sowie Holzeinschlag und Be- und verarbeitung beschäftigt.