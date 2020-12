Ein Herzensanliegen war der Kindergarten St. Anton an der Jeßnitz für die Firma Haustechnik Bruckner. Die Profis für Heizung, Kühlung, Lüftung und Bäder haben sich über den eigenen Auftrag hinaus für die bestmögliche Lüftung im neuen Haus eingesetzt. „Raumluft-Hygiene ist jetzt mehr denn je das Thema in öffentlichen Gebäuden. Wir haben dafür ein Lüftungssystem mit Energierückgewinnung namens Cumuls entwickelt, das wertvolle Dienste leistet“, erklärt Geschäftsführer Niklas Bruckner. Im Kindergarten reguliert dieses vollautomatisch den CO 2 -Gehalt und sorgt für eine optimale Luftfeuchtigkeit. Bruckner: „Ein Mensch verbraucht 25 Kubikmeter Luft pro Stunde. Sind 10 oder 15 Menschen in einem Raum, kann man sich schnell ausrechnen, was passiert. Ohne Frischluftzufuhr sind die Hygienegrenzen sehr rasch überschritten. Dem beugen wir mit unserer Innovation – Made in Mostviertel – vor!“

