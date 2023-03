Gute Nachrichten für Zweirad-Freunde

Die erfreuliche Botschaft zu Beginn: Einen Radfrühling wie damals darf man heuer wieder erwarten. „Unsere Lager sind voll und wir freuen uns auf den Start in die neue Saison“, erklärt Wolfgang Resch, Geschäftsführer der Firma Ginner in Amstetten und Waidhofen/Ybbs.

Der Trend geht weiterhin zu E-Bikes, deren Modellvielfalt um Allrounder mit stärkeren Akkus ebenso reicher geworden ist, wie um leichte Modelle unter 15 Kilogramm, die „das Fahrrad noch Fahrrad sein lassen“, wie Ginner betont!

Mit 600 bis 700 Wattstunden sieht der Mostviertler Profi den Entwicklungszenit auch erreicht. „Irgendwann geht das nur noch zulasten eines höheren Gewichts, was beim Handling nachteilig sein kann – zum Beispiel beim Verladen auf den Autoträger!“

Eine Option für weitere Strecken bietet das Fahrradfachgeschäft mit dem Range-Extender an. Mit stärkeren Wechselakkus kann man die Reichweite um bis zu 50 % erhöhen, ohne von Haus aus auf ein stärkeres (schwereres) Modell zugreifen zu müssen.

Deutlich in Richtung Komfort geht der Markt bei den neuesten Generationen der Automatik-Schaltungen. „Da musst du dir als Fahrer über die Wahl des richtigen Ganges dank der stufenlosen e-shift keine Gedanken mehr machen“, weiß E-Bike-Spezialist Mario Käfer.

Alles in allem gilt bei Ginner die Devise: Wir stehen seit über 30 Jahren für kompromisslose Qualität bei Premium-Fahrradmarken aus allen Bereichen. Wir helfen Ihnen, aus unserer großen Auswahl Ihr Traumrad zu finden – individuell angepasst an das, was Sie brauchen oder wollen!

Neue Öffnungszeiten im Verkauf

Neue Öffnungszeiten gibt es im Verkauf, wo das Ginner-Team von Dienstag bis Samstag zur Verfügung steht. Montag ist geschlossen!