Riesenrad, Action & volles Programm

Nach der Absage im letzten Jahr freuen sich die Verantwortlichen, dass das beliebte und weithin bekannte Haager Volxfest wieder voll durchstarten kann. Damals (gegründet wurde das Fest 1959) wie heute, ist der Termin eine der größten Veranstaltungen im Mostviertler Spätsommer. Und natürlich dürfen sich die Besucher wieder auf ein abwechslungsreiches und interessantes Programm freuen.

Foto: zVg

Hoch hinaus mit dem „Haager Riesenrad“

Einer der Höhepunkte ist das Riesenrad „Sky-Vision“, welches beim letzten Volxfest voll eingeschlagen hat. „Damit geht es richtig hoch hinaus und ein atemberaubender Ausblick über Stadt und Land belohnt alle, die mutig genug sind, in das Haager Riesenrad einzusteigen“, wie Bürgermeister Lukas Michlmayr verrät.

Hoch hinaus geht es aber auch bei den Hubschrauber-Rundflügen, welche heuer täglich angeboten werden. Spaß und Nervenkitzel inklusive.

Beste Feier-Stimmung im Vergnügungspark

Was wäre ein Volksfest ohne Fahrgeschäfte. Im Vergnügungspark sorgen Dutzende Anbieter für den entsprechenden Adrenalinkick beim Publikum. Beliebte Stationen – wie beispielsweise „No Limit“, „Magic“ oder das „Autodrom“ – lassen heuer den Spaß bei Jung und Alt nicht zu kurz kommen.

Für beste Unterhaltung wird auch in den Zelten gesorgt: Nach der offiziellen Eröffnung und dem Bieranstich am Donnerstag (Musikzelt, 19.30 Uhr) gibt es vier Tage lang volle Power und großartige Party-Laune.

Zahlreiche Bands sorgen im Musikzelt für ausgelassene Stimmung (unter anderen mit den Haager Lokalmatadoren „Haagston Brass“) und in der Heineken Arena (DAS Party-Zelt am Haager Volxfest) wird am Freitag und Samstag DJ Johnny Leb Vollgas geben. Detail dazu lesen Sie auf den folgenden Seiten.

Freunde aus Pilsting zu Besuch

Besonders freut es die Volxfest-Organisatoren, dass heuer - gerade richtig zum 90-Jahre-Jubiläum der Stadt Haag und dem 990-Jahre-Jubiläum der Pfarre Haag - die Freunde der Partner-Gemeinde aus Pilsting (Bayern) wieder einmal zu Besuch sind.

Am Samstag, 14 Uhr, findet ein Fußballspiel gegen die Pilstinger statt und am Nachmittag wird die Pilstinger Musikkapelle ab 15 Uhr für gepflegte österreich-bayrische Stimmung im Musikzelt sorgen.

Zweirad-Rundfahrt mit dem Puch-Club

Ein weiteres Highlight des diesjährigen Volxfestes ist die Puch-Zweirad-Rundfahrt, welche am Samstag, 17. September, vom neu gegründeten Haager Puch-Club organisiert wird.

Um 9 Uhr ist Treffpunkt bei der GET-Tankstelle (Gewerbepark) und ab 10 Uhr geht es auf zur ersten Puchclub-Haag-Rundfahrt. Dabei wird eine rund 25 Kilometer lange Rundfahrt quer durch das schöne Mostviertel gefahren. Alle Besitzer von motorisierten Puch-Zweirädern sind herzlich dazu eingeladen, sich an dieser Fahrt zu beteiligen.

Blutspendeaktion und KidsMania

Zum großen Volxfest-Finale findet in der Mostviertelhalle am Volxfest-Sonntag eine Blutspendeaktion vom Roten Kreuz statt. Um 10 wird zudem im Musikzelt die Sonntagsmesse gefeiert – erstmals mit dem neuen Stadtpfarrer Helmut Prader.

Ebenfalls am Sonntag findet schließlich der Höhepunkt für die kleinsten Gäste statt: die KIDSmania Bewegungstour.