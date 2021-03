Gerade die letzten Monate haben gezeigt: Die eigenen Wände gewinnen zusehends an Bedeutung. Wenn es um Fliesen und Öfen geht, ist Hafnermeister SIGMUND in Münzbach, gleich über der Donau im Bezirk Perg/OÖ, Ihr erster Ansprechpartner. Kommen Sie in den Schauraum, lassen Sie sich beraten, holen Sie sich Tipps und Anregungen! Gut, wenn man sich zu Hause möglichst wohl fühlt und die eigenen vier Wände perfekt zu einem passen.

Das beginnt beim Boden. Fliesenböden sind einfach schön – und das (fast) ein Leben lang. Für den Wohnbereich empfiehlt SIGMUND Holzoptik-Fliesen oder strukturiertes Feinsteinzeug, wenn besonderes Wohnambiente gefragt ist. Im Vergleich zu Holzböden bleiben Fliesen von Ausbleichung, Ausdehnung oder Farbveränderungen weitestgehend verschont. Wer einen Fliesenboden zu Hause hat, spart sich einiges an Zeit: Spezielle Pflegemittel oder regelmäßiges Einölen wie bei Parkett sind nicht nötig. Ganz normales Staubsaugen und nebelfeuchtes Wischen reichen vollkommen aus. Durch das hygienische Material sind Fliesenböden besonders auch für Allergiker geeignet.

Kamine und Öfen: Nichts geht über Gemütlichkeit Wenn im Spätsommer und Herbst die Abende kühler werden, wird der Ofen mit seiner heimeligen Wärme zum Mittelpunkt des Zuhauses. Angenehme Strahlungswärme und gesundes Raumklima werden schon seit Generationen geschätzt. Hafnermeister SIGMUND bietet vom traditionellen Kachelofen über Heizkamin und Kaminherd bis zu Tischherden viele Varianten. Je nach Platz, Wärmebedarf und persönlichem Geschmack ist jedes Stück ein Einzelstück. Ob klassisch oder Designerstil – Individualität ist Trumpf!

Ein Comeback in der modernen Küche feiert der Holzherd: Er verleiht Speisen das gewisse Extra an Geschmack und entspannt mit Knistern und Feuerschein. Wird der Holzherd mit einem Kachelofen verbunden oder in das zentrale Heizungssystem integriert, lässt sich angenehm und umweltfreundlich einiges an Energie sparen! Auch das ist jetzt bewusster geworden: Egal ob mit Kachelofen, Kaminofen oder Holzherd - in Krisenzeiten oder bei langandauernden Stromausfällen unabhängig von der Strom- oder Gasversorgung zu sein, wird immer wichtiger. Ihre Nachbarn werden Augen machen, wenn Sie kochen und angenehme Wärme genießen, während bei ihnen schon lange der Ofen aus ist…