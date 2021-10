Ihr Spezialist für Öfen und Fliesen

Wenn die Nächte länger und die Tage kürzer werden, zeigt sich: Wohlfühlen in den eigenen Wände trägt entscheidend zur Lebensqualität bei. Wenn es um funktionelle, optimal geplante Öfen mit herausragendem Design geht, ist Hafnermeister SIGMUND in Münzbach im Bezirk Perg/OÖ Ihr erster Ansprechpartner. Kommen Sie in den Schauraum, lassen Sie sich beraten, holen Sie sich Tipps und Anregungen!

„Von jeher sind die Menschen von Feuer fasziniert, seit Jahrtausenden wärmen sich die Menschen daran. Ein Ofen erfüllt die ureigenen Sehnsüchte des Menschen mit modernster Technik und atemberaubendem Design“, sagt Geschäftsführer Hannes Sigmund. Man muss nur das Spiel der Flammen sehen, das feine Knistern hören, die angenehme Strahlungswärme spüren – und schon ist man zu Hause angekommen.

Design und Funktion vereint

Ein Ofen von heute setzt Akzente im Innendesign. Im Trend sind klare Linien, große Sichtfenster und je nach individuellem Geschmack Sitzgelegenheiten, Kamine oder integrierte Brennholzbehälter. Auch als Raumteiler zwischen Wohn- und Küchenbereich kommen aktuell Öfen voll zur Geltung. Farblich ist von klassischem Weiß über dezentes Grau bis zu gediegenem Schwarz alles möglich.

Ein weiterer Trend, der unabhängig von äußeren Einflüssen macht, sind Öfen mit Koch- und Backfunktion. Hier spielt ein weiterer Faktor mit, der zusehends an Bedeutung gewinnt: Ein Blackout – ein großflächiger tagelanger Stromausfall – ist nur noch eine Frage der Zeit. Egal ob mit Kachelofen, Kaminofen oder Holzherd ist man unabhängig von der Strom- oder Gasversorgung. Mit kurzen Versorgungswegen durch Holz aus der näheren Umgebung wird auch dem Nachhaltigkeitsgedanken Rechnung getragen.

Planung: Der Mensch im Mittelpunkt

Hafnermeister Sigmund und sein junges, engagiertes 16-köpfiges Team hat das Ohr nah am Kunden. Jeder Ofen wird individuell geplant, so wie jeder Mensch einmalig ist. Neben mehr als 25-jähriger Erfahrung ist Sigmund immer Neuerungen aufgeschlossen. Ein besonders bequemes und innovatives Tool ist die Online-3D-Planung über die Website www.sigmund.at. Ganz einfach von zu Hause aus sind so die ersten Schritte ins neue Wohnumfeld möglich.

Der Schauraum in Münzbach bei Perg dient vor allem auch der Inspiration. Neben den schönsten Öfen sind eine Vielzahl an Fliesenmodellen, Verlegevarianten und das eine oder andere Accessoire ausgestellt. Das kompetente Planungs- und Beraterteam steht für persönliche Fachberatungen jederzeit zur Verfügung. Gerne präsentieren wir die neuesten Ofen- und Fliesen-Trends, besprechen individuelle Vorstellungen und zeigen unterschiedlichste Materialien, Formen und Gestaltungs-Möglichkeiten.

Hafnermeister SIGMUND – Wir nehmen uns Zeit für Sie

Ob innovative Kachelöfen, Kaminöfen oder Keramik-Fliesen für Bad, Küche und Boden: Freuen Sie sich auf

Umfassende persönliche Beratung

Individuelle 3D-Planung

Professionelle Umsetzung

Kachelöfen | Heizkamine | Kaminöfen | Tischherde | Wand- u. Bodenfliesen

Sigmund GmbH Hafnermeisterbetrieb

Klamer Straße 5

A-4323 Münzbach

Tel.: +43 7264 40 60

www.sigmund.at