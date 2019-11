Auf meine Frage, wie frisch das in PVC-Folie verpackte Allerlei an unter-schiedlichen Fleisch- und Wurstsorten sei, erhielt ich von der männlichen Fachkraft hinter der Fleischtheke folgende Antwort:

„Dös Fleisch is extrem frisch, mein Herr. De Schweinderl hobn olle gestern nu glebt, sand aus unsara Gegend und hobn bis vua kurzem sogoar nu in unsan Dialekt gredt.“

Diese Aussage mir als bekennenden Tierliebhaber vor den Latz zu knallen, zu Zeiten, wo Bilder und Videos via Internet um die Welt gehen, die für sich alleine schon dafür sorgen, dass einem bei jedem Bissen von seinem Lieblingssteak ein schlechtes Gewissen suggeriert wird, war wirklich ein starkes Stück.

Sofort fielen mir wieder die herzzerreißenden Fotos von „Helga“ ein, die es mittlerweile auf Facebook gibt. Von dieser altersschwachen Milchkuh, die ihren letzten Lebensabend noch auf einer Weide in (beinahe) freier Natur verbringen darf.

Oder dieses unglaubliche Video vom Kuschelochsen „Fiete“, worin das Tier auf der Seite liegend, wie eine Katze schnurrt, während es von einer jungen Frau am Hals gekrault wird.

Zu all dem kommt jetzt nun auch die Vorstellung hinzu, dass es Nutztiere geben soll, die für meinen lukullischen Genuss geschlachtet werden und sich lebend eigentlich noch im heimischen Dialekt mit mir hätten unterhalten können.

Vielleicht sogar in einer Form, wie es dieses entzückende Ferkel aus der „Ja natürlich!“ Werbung immer tut. Gut, das Schweinderl geht mir zwar mit seiner Besserwisserei schön langsam auf die Nerven und hatte ich mir auch schon einige Male auf den Grill gewünscht, aber eine kleine Sau die sogar im Mostviertler-Dialekt mit mir spricht, wäre schon was Besonderes und kannte ich bisher nur in zweibeiniger Form.

Das war dann schließlich, sogar für einen abgebrühten Fleischesser wie ich es bin, zu viel des Guten und ich hatte zum ersten Mal verweigert. Naja, anfangs zumindest.

Nach den 20 dkg von dem leckeren Virginia-Schinken, ließ ich mir schließlich doch auch das Jausen-Fleisch von den ehemals sprechenden Schweinen mit einpacken.

Ich hatte mich aber in weiterer Folge auch besonders bemüht, alles andere an Zuspeisen wie Gurkerl, Butter & Brot aus der Region zu kaufen, um das Fleisch der heimischen Schweinderl beim Verzehr dann auch entsprechend zu würdigen ...