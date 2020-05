„Ich bin mit Leib und Seele Bäuerin“, erklärt Renate Haimberger. Das merkt man auch sofort, wenn man der 44-jährigen Bezirksbäuerin gegenübersteht, denn sie strahlt ihr unermüdliches Engagement auch aus. In der gemütlichen, großzügigen Wohnküche, wo sich das Leben des Dreigenerationenhaushaltes hauptsächlich abspielt, erfahre ich, dass Renate auch in einer Bauernfamilie aufgewachsen ist, bevor sie vor 25 Jahren zu ihrem Anton auf den Humpelhof zog.

zVg

„Wir waren sechs Kinder und da stand es an der Tagesordnung, dass man daheim mitgeholfen hat. Außerdem hatten wir eine Oma, die immer frisch gekocht hat, einen großen Garten ihr Eigen nannte und dementsprechend auch viel eingekocht hat. Genau das alles wollte ich damals auch eines Tages für mich haben – und es ist mir auch gelungen!“

Nach dem Besuch der dreijährigen Wirtschaftsfachschule der Franziskanerinnen in Amstetten war Renate sechs Jahre lang als Bürokauffrau am Amt der NÖ Landesregierung in der Finanzabteilung beschäftigt. „Das war damals noch in Wien. Kurz vorm Umzug nach St. Pölten habe ich dann aufgehört“, berichtet Renate Haimberger, die natürlich auch die Ausbildung zur landwirtschaftlichen Facharbeiterin sowie den Zweig Hauswirtschaft an der Landwirtschaftlichen Fachschule in Gießhübl absolvierte. Seither führt die sympathische Bäuerin und vierfache Mutter gemeinsam mit ihrem Mann Anton den Milchviehbetrieb im Vollerwerb.

„Chefin“ von rund 100 Kühen

Für die „Chefin“ von rund 100 Kühen läutet täglich um 5:30 Uhr der Wecker. „Da schwinge ich mich dann auf einen unserer Golfwagen, die uns als Betriebsfahrzeuge dienen, und es geht ab in den Stall zu unseren Holstein-Friesian-Damen, die auch alle einen Namen haben.“

Man sieht Renate an, dass sie es in vollen Zügen genießt, mit dem praktischen Gefährt – es ist elektrobetrieben – auf dem Hof mobil zu sein. „Als Landwirt musst du immer mit der Zeit gehen und innovativ sein“, ist Renate überzeugt. Auch sich für den eigenen Berufsstand einzusetzen, ist für die Mittvierzigerin selbstverständlich.

zVg

Gemeinderat und Gebietsbäuerin

„Ich war von 2009 bis 2019 Gemeindebäuerin, von 2014 bis 2019 Gebietsbäuerin und von 2005 bis 2015 auch Gemeinderätin in Zeillern. Eine große Ehre war es für mich, als ich am 15. November 2019 einstimmig zur Bezirksbäuerin gewählt wurde. Ich bin mir der Verantwortung, die diese Funktion mit sich bringt, voll und ganz bewusst. Schließlich haben wir 3.412 Bäuerinnen und interessierte Frauen in unserem Verein vereint. ,Typisch Frau‘ dachte ich mir erst, ,schaff´ ich das überhaupt und bring´ ich das alles unter einen Hut?‘ Ich bin aber der Meinung, man wächst an seinen Herausforderungen und Neues birgt auch immer positive Chancen.“

Ein zentrales Anliegen ist es Renate Haimberger, das Bewusstsein für den heimischen Bauernstand und dessen Aufgaben als Lebensmittellieferant und Landschaftspfleger noch mehr in der Bevölkerung zu verankern. „Wir müssen daher mit den Konsumenten vermehrt in Dialog treten. Das beginnt schon bei den Kleinsten. Ideal eignet sich dazu das österreichweite Projekt ,Schule trifft Bauernhof‘, wo wir Bäuerinnen Kindern der ersten Volksschulklassen anschaulich vom Butterschütteln, Brotbacken und Aufstrichmachen erzählen – bis hin zum Erklären der verschiedensten Gütesiegel und worauf man beim Einkaufen achten muss. Das kommt enorm gut an. Und die Kinder von heute sind letztendlich die Konsumenten von morgen. Darüber hinaus geben sie dieses Wissen dann ihren Eltern und Großeltern weiter. Da findet dann immer ein Umdenken statt und das freut uns sehr.“

zVg

BäuerinNen versus Social media

Zurzeit arbeiten die Bäuerinnen im Bezirk an einem gemeinsamen Social Medial -Auftritt bei Facebook und Instagram. „Auch damit können wir wieder viele Menschen erreichen und auf uns aufmerksam machen.“ Auch am eigenen Hof werden bereits Schritt für Schritt die Weichen für die nächste Generation gestellt. Sohn Anton, der die HBLFA Francisco Josephinum absolvierte, arbeitet bereits im elterlichen Betrieb mit. „Das ermöglicht mir nun, mich vermehrt für uns Bäuerinnen und unsere Anliegen einzusetzen,“ berichtet Renate Haimberger.

zVg Die Haimbergers von links: Elisabeth, Michaela, Anton und Renate Haimberger, Jakob und Anton Johannes.

Kraft für diese bereichernde, aber auch fordernde Tätigkeit schöpft die umtriebige Landwirtin bei ihrer Familie, beim Wandern und Lesen. „Meine Mutter gibt mir immer die Bücher, die sie gelesen hat, weiter und ist somit für mich ein Garant für guten Lesestoff.“ Renate Haimbergers Lieblingsautorin ist übrigens Charlotte Link. „Ich mag ihre Art zu schreiben, die Spannung bis zur letzten Seite aufrechtzuhalten.“

Darüber hinaus musiziert Amstettens Bezirksbäuerin gerne und singt im örtlichen Kirchenchor. „Es ist unbedingt wichtig, dass man sich solche kleinen Freiräume schafft, um stets mit voller Kraft seinem Engagement nachgehen zu können.“