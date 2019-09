Bürgermeisterin Ursula Puchebner zum Produkt.

Liebe Amstettnerinnen und Amstettner!

Sie haben ein brandaktuelles NÖN Magazin mit einem großen Schwerpunkt der Stadt Amstetten in Händen. Mit dieser Ausgabe zeigen wir Ihnen unter dem Titel „Spannende Projekte der Stadt“ womit wir uns in der Verwaltung und in unseren Betrieben gerade ganz intensiv beschäftigen. Einmal mehr wollen wir mit diesem Magazin veranschaulichen, wie vielfältig und groß unser Aufgabenbereich in der Stadtverwaltung ist.

Da gibt es einerseits die sehr augenfälligen Projekte, wie den Umbau des Rathauses oder die Maßnahmen im Umfeld des Schlosses Ulmerfeld, das vielfältige Kulturprogramm der Stadt und der Amstettner Veranstaltungsbetriebe, genauso wie das umfassende Bildungsangebot der Volkshochschule u.v.m.

Andererseits wird unglaublich viel im Hintergrund gearbeitet, was für die meisten BürgerInnen der Stadt verborgen bleibt und dennoch wesentliche Basisarbeit darstellt. Unter anderem werden die großen Projekte vor- und aufbereitet, um sie mit den AmstettnerInnen in den verschiedensten Foren abzustimmen. An dieser Stelle möchte ich mich sehr herzlich bei den vielen Menschen bedanken, die sich immer wieder mit ihren Ideen und auch konstruktiven Beiträgen in den Beteiligungsprozessen einbringen.

In diesem Magazin laden wir Sie auch zu einem Blick hinter die Kulissen der Stadtverwaltung ein, um zu veranschaulichen, was unsere MitarbeiterInnen leisten. Am Beispiel unserer Finanzverwaltung wird deutlich, wie komplex Stadtverwaltung tatsächlich ist und was es bedeutet, wenn aufgrund gesetzlicher Änderungen beispielsweise die Verwaltung der Gemeindefinanzen neu aufgestellt werden muss.

Rund 560 MitarbeiterInnen sind tagtäglich in den ganz unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern für unsere BürgerInnen im Einsatz. Mit großem Engagement und viel Begeisterung versuchen wir, gemeinsam das hohe Maß an Lebensqualität in unserer Stadt weiter zu entwickeln.

Machen Sie sich selbst ein Bild von unserem breiten Leistungsspektrum. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und beim Entdecken der unterschiedlichsten Bereiche der Stadtverwaltung.

Herzlichst Ihre

Ursula Puchebner

Bürgermeisterin