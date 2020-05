Die Zukunft der Mobilität stellt uns vor einige Herausforderungen. Zum einen sollen Ressourcen geschont, zum anderen schädliche Emissionen reduziert werden. Die Fahrzeugentwicklung beschert uns dementsprechend zwar immer modernere Technologien, beispielsweise Hybridantriebe oder die E-Mobilität, aber es gibt durchaus interessante Alternativen, die bis dato nicht die breite Masse erreicht haben: zum Beispiel Erdgas.

Dieser Skoda Octavia Combi G-Tec tankt Erdgas. Mit 131 PS Leistung und 200 Nm Spitzendrehmoment - kombiniert mit einem 7-Gang DSG-Automatikgetriebe - ist man souverän unterwegs.

JÜRGEN ADELMANN/DORIS SCHWARZ-KÖNIG

Und die Bandbreite an CNG-Fahrzeugen reicht vom Kleinwagen bis zur gehobenen Mittelklasse. Der Gasverbrauch des Skoda liegt in der Praxis bei rund 4,3 kg/100 km (was etwa 6,5 Liter Benzin auf 100 km entspricht). Im Vergleich zu einem herkömmlichen Benziner oder Diesel produziert dieser Erdgas-Octavia aber 99% weniger Feinstaub, 90% weniger Stickoxide und bis zu 25% weniger Kohlendioxid. Mit Biomethan betankt, läge die CO2 -Reduktion sogar bei stolzen 97%! Nimmt man weiter an, dieses bioCNG käme aus einer der regionalen Biogasanlagen, minimierte sich der „Carbon Footprint“ in der Treibstoffherstellung auf ein absolutes Minimum, und es bliebe auch noch die Wertschöpfung in der Region.

JÜRGEN ADELMANN/DORIS SCHWARZ-KÖNIG

Die Anschaffungskosten eines CNG-Fahrzeugs sind übrigens gleich hoch wie bei einem gleichwertigen Dieselfahrzeug. Die Treibstoffkosten liegen bei aktuell rund € 1,09/kg, wobei ein Kilogramm Erdgas in der Energiedichte etwa 1,5 Litern Benzin entspricht. Einzig die Servicekosten erhöhen sich durch den zweijährlich vorgeschriebenen Drucktest der Gasanlage leicht; wir sprechen hier von etwa 150 Euro. Das heißt, man spart in der Praxis ab dem ersten gefahrenen Kilometer.

Vergessen wir nicht, die Benzin- und Dieselpreise haben in den letzten Jahren lichte Höhen erklommen – nur die Coronakrise lässt momentan die Preise an der Tankstelle sinken. CNG ist nicht direkt an den Treibstoffpreis gekoppelt, über die letzten 10 Jahre konnte man hier beim Tanken ordentlich sparen. Gerade Vielfahrer wie Andreas Bluschke, er ist Kameramann aus Eferding (OÖ), schätzen diesen Vorteil. Er hat mit insgesamt drei Erdgasautos seit 2008 knapp 700.000 Kilometer zurückgelegt – und das ohne eine einzige Panne. Die Technologie dahinter ist seit Mitte der 1930er Jahre bekannt. Seit den Fünfzigern fährt mittlerweile gut eine Million italienischer Autos mit CNG (bedingt durch hohe Preise für Benzin und Diesel).

Warum nutzt hierzulande fast niemand den Erdgasantrieb?

JÜRGEN ADELMANN/DORIS SCHWARZ-KÖNIG

Für DI Peter Jurik, Referent im Verband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen Österreichs und Betreiber der Webplattform „erdgasautos.at“, sind es mehrere Gründe, warum der CNG-Antrieb in Österreich seit Jahrzehnten in den Kinderschuhen steckt. Erstens habe Erdgas in Österreich eine schwache Lobby, zweitens setzten Autobauer, aber auch die Fördergeber verstärkt auf die Elektromobilität, und drittens wäre die Tankstelleninfrastruktur mit österreichweit 152 CNG-Zapfsäulen durchaus überschaubar. Es ist also ein Henne-Ei-Problem: Würden mehr Erdgasautos gekauft, gäbe es langfristig mehr Zapfsäulen – und umgekehrt.

„Alleine durch die E-Mobilität werden wir die zukünftigen Umweltziele jedenfalls nicht erreichen, wir brauchen auch Alternativen wie etwa CNG“, so Peter Jurik.

Vielleicht bringt die Karbonisierung von Windkraft- oder Solarstrom die gewünschte Trendwende.

Nicht immer kann dieser Strom in die Netze eingespeist werden, wenn gerade die Sonne scheint oder der Wind weht. Die Stromspeicherung im Megawatt-Bereich ist nach wie vor ein schwieriges technologisches Problem. Eine vielversprechende Lösung scheint die Erzeugung von Wasserstoff und Sauerstoff durch Elektrolyse aus überschüssigem Strom zu sein. Da Wasserstoff aber ein stark flüchtiges Gas ist, produziert man durch Karbonisierung Methan. Dieses Methangas ist problemlos speicherbar und kann zum Beispiel CNG-Fahrzeuge antreiben.

JÜRGEN ADELMANN/DORIS SCHWARZ-KÖNIG

Andreas Bluschke wünscht sich als Unternehmer wiederum die steuerliche Gleichstellung von Erdgas- und Elektroautos: also generell 0% Nova, 100% Vorsteuerabzugsfähigkeit, den Entfall des Sachbezugs und eine bundesweit einheitliche Förderung für den Neuankauf oder die Umrüstung auf CNG-Fahrzeuge. Trotz allem bestätigt er schon jetzt: „Ich werde auch in Zukunft Gas geben – also, Erdgas natürlich!“