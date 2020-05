Das traditionsreiche Familienunternehmen aus dem oberösterreichischen Scharnstein plant und baut Hallen im Agrar- und Industriebereich. Mit rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Österreich blickt WOLF auf über 50 Jahre Erfahrung zurück. Eine breite Produktpalette, innovative Bausysteme, motivierte Mitarbeiter und modernste, hochautomatisierte Produktionsanlagen im Bereich Holz-, Beton- und Stahlbau sichern den Erfolg des Unternehmens. In den letzten Jahrzehnten entwickelte sich WOLF Systembau besonders im Stallbau zum verlässlichen Baupartner, egal ob bei Rinder-, Schweine- oder Hühnerställen. Immer nah am Kunden orientiert, findet WOLF immer wieder optimale Baulösungen im landwirtschaftlichen Bereich. Sie planen gerade ein Bauprojekt? Dann informieren Sie sich jetzt! Lassen Sie sich von Ihrem WOLF Fachberater über verschiedene Möglichkeiten im Hallenbau oder bei Betonbehältern beraten.

Nachhaltig durch Innovation und Investition

zVg

Wolf Systembau ist sich natürlich auch der tragenden Rolle im Bereich Klima- und Umweltschutz bewusst und hat sich in den vergangenen Jahren bei allen Investitionen am Stammsitz in Scharnstein stets diesem Thema verschrieben. „Nachhaltigkeit soll nicht ein bloßes Schlagwort in Prospekten für Marketingzwecke sein, sondern bei uns auch tatsächlich gelebt werden! Thermische Hallensanierungen, Photovoltaikanlagen für den Stromeigenverbrauch, die Biomasseheizung, viele Elektrostapler, E-Tankstellen, Biosickerbecken und die Energiezentrale sind nur einige Beispiele“, so Geschäftsführer Ing. Thomas Stadler.

Seit dem Jahr 2019 ist WOLF Systembau auch offiziell Mitglied im Klimabündnis-Netzwerk Österreich, dem größten kommunalen Klimaschutz-Netzwerk Europas. Sämtliche Voraussetzungen für die Zertifizierung wurden von WOLF Systembau erfüllt.

