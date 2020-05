Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf die heimische Landwirtschaft? Wie können neue Technologien zu einer effizienteren Arbeitsweise am Feld beitragen? Ganz einfach. Indem man sie ausprobiert. Vielen Landwirten fehlt neben der Feldarbeit jedoch oft die Zeit, sich mit neuartigen Technologien zu beschäftigen. Genau da setzt das Projekt „Innovation Farm“ an. „Grundsätzlich war es unsere Idee, neue Technologien für die Landwirtschaft so aufzubereiten, sodass sie auch angenommen werden“, erzählt Heinrich Prankl, Leiter für Forschung und Innovation am Francisco Josephinum.

zVg

Konkret geht es darum, eine umweltgerechte Weiterentwicklung der Landwirtschaft zu fördern. „Wir testen neue Technologien auf unseren Versuchsfeldern, dokumentieren und präsentieren die Ergebnisse. Es geht darum, die Vorgänge zu verstehen und den Nutzen zu erkennen“, berichtet Projektleiter Markus Gansberger.

Das Josephinum Research in Wieselburg, bei dem übrigens die Leitung liegt, ist einer von drei Standorten in Österreich, an denen die Versuche zusammenlaufen (siehe Infobox). In Wieselburg hat man sich spezialisiert auf Ackerbau und Grünland – also die Außenwirtschaft.

„Wir probieren Prototypen aus!“

„Wir nehmen uns neuen Entwicklungen der Firmen und der Forschung an und testen sie. Das heißt, es geht vor allem um die Anwendung, dass die Ergebnisse nutzbringend für die Landwirtschaft sind“, betont der Projektleiter. Für eine erfolgreiche Durchführung sind drei Partnergruppen notwendig: die Landwirte als Zielgruppe; Firmen, die diese Technologien herstellen; und Bildungsanbieter, die das Wissen weitergeben. Die Inhalte und Ergebnisse der Versuche werden nämlich so aufbereitet, dass sie später in eigenen Schulungen, Lehrgängen sowie auch in der Schule im Francisco Josephinum und im Studium des FH-Bachelorstudiengangs „Agrartechnologie“ perfekt unterrichtet werden können.

Landwirtschaft weiter entwickeln

zVg

Einige Versuche in der Agrartechnologie zeigten bereits Erfolg – wie in der teilflächenspezifischen Bewirtschaftung. Dabei wird das Feldstück auf Zonen aufgeteilt. Ein Satellit oder Sensor liefert die Daten darüber ab, wie gut die Pflanzen in den jeweiligen Zonen mit Nährstoffen versorgt sind. „Momentan werden die Felder konstant gleich gedüngt. Durch diese Technologie kann man das Düngen an den Bedarf der Pflanze anpassen. So wird keine Pflanze über- oder unterversorgt“, erklärt Gansberger. Generell können sich alle Landwirte, Firmen und Spezialisten mit Problemen oder auch Lösungsansätzen an die „Innovation Farm“ wenden und zur Weiterentwicklung der Landwirtschaft beitragen.

zVg

Finanziert wird die „Innovation Farm“ im Rahmen des Clusters „Digitalisierung in der Landwirtschaft“ vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus. Rund 1,9 Millionen Euro fließen in das Projekt, das vorerst auf drei Jahre begrenzt ist. „Wir hoffen aber, dass die Innovation Farm zu einer Dauereinrichtung wird, sollte es erfolgreich sein“, sagt Markus Gansberger.

www.innovationfarm.at